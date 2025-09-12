Manteniéndolo real en la cocina







Inservado por la ineficiencia de nuestro mezclador de manos, me encontré anhelando lo barato Bajaj Mezcladora que había comprado cuando me mudé a mi apartamento en Kailash Hills, que me sirvió bien durante casi 10 años. Cuando estaba configurando nuestro primer apartamento de alquiler en Tramin, no había entendido hasta qué punto la comida que estaba acostumbrada a cocinar dependía de una buena licuadora. Las tradiciones culinarias del Mediterráneo se cuidan con un mortero y una maja o una mezcladora de mano. Esto significaba que la tienda que visitamos en Bozen no tenía otras opciones. Durante cinco años, he estado conformando con la licuadora de manos por la que nos establecimos en ese entonces. Lo maldijo cada vez que lo uso. La masala del crefreal que hago con chiles verdes y cilantro fresco, ya que la base siempre se siente demasiado grosera o no lo suficiente. Evolucioné todo tipo de hacks para hacer que el proceso sea más suave, sustituyendo especias enteras con sus equivalentes en polvo, usando pasta de jengibre y jengibre prefabricada, agregando más agua de la que normalmente lo haría, pero rara vez logro mantener mi frustración a raya.

Entonces, el otro día, eché un vistazo a mis finanzas y decidí que podría pagar algo llamado ‘bimby’. Utilicé este dispositivo por primera vez, comercializado como un ‘robot de cocina’, hace varios años, cuando estaba contribuyendo a una venta de hornear benéfica en el Tramin Navidad mercado. Me sorprendió cómo se podía usar el mismo dispositivo para pesar, moler y amasar ingredientes. Hice una búsqueda preliminar en línea y de repente me sentí abrumada y horrorizada por la gran variedad de funciones que el dispositivo podría realizar elocuentemente, desde cortar hasta rejillas y pesar hasta la mezcla hasta el vapor, el tostado y el guiso. Si presionó un botón que inició una rotación izquierda, ¡incluso podría convertirlo en un risotto! Solo necesitabas introducir los ingredientes. Intrigado, eché un vistazo al costo, alrededor de dos rupias lakh.

No fue el precio el que me dejó sintiéndome indignado. Era la noción de subcontratar el tedio de la cocina. Traté de imaginar nuestro estilo de vida bajo la compra potencial. ¿Qué podría significar repentinamente ser liberado de la tarea de cortar finamente al menos cinco cebollas para hacer un gulasch o cazar huevos con tanta facilidad, no tener que preguntarse sobre la temperatura del agua o tener que establecer un temporizador para asegurarse de que estén justo la cantidad correcta de que la clara de huevo esté tierna y la yolk lo suficientemente? Justo el otro día había experimentado valientemente con el idli Rava que había comprado en una tienda en línea Desi, empapando una taza llena de arroz sobrante. Colearía la mezcla horas después, con mi licuadora de manos de basura, detrás de las puertas cerradas del baño cuando mis dos pequeños estaban dormidos. Cierre las semillas de Urad Dal y Methi empapadas por separado y dejé la masa para fermentar durante la noche. A la mañana siguiente, lo dejé en un horno precalentado porque las temperaturas más bajas de fines del verano no eran propicios para nutrir las bacterias.

Cuando leí que el Bimby también podía usarse para fermentar cosas, la proposición me atrajo y alarmó. La función del vapor era un punto de venta, pero no había nada de malo en el vapor que había improvisado, usando un wok, una placa de acero inoxidable y dos láminas de lámina de aluminio perforada. No tenía los formularios, así que usé los cuatro vitas en mi poder. El tiempo de preparación y cocción se extendió en el transcurso de 24 horas. No era «eficiente» tanto como se hizo entre las cosas. No tuve tiempo de hacer sambhar o un Coco chatney. Comimos el idlis con un podi que compré en línea, mezclándolo con el amul ghee que se compró simultáneamente.

Por curiosidad, busqué en varios foros en línea para buscar las opiniones de las personas sobre si el Bimby valió la pena el costo. La respuesta unánime fue no. Varios comentaristas enfatizaron que las únicas personas que dicen que valen la pena son aquellos que hicieron la compra y están demasiado avergonzados o orgullosos de confesar su arrepentimiento. La disuasión, para mí, fue mi incapacidad para imaginar perder mi autonomía alrededor de las tareas de la cocina. Claro, hay momentos en los que desearía que hubiera una comida preparada para mí, o cuando pierdo la facilidad de Servicios de entrega de alimentos que son un elemento básico en ciudades más grandes, pero no existen en pueblos pequeños como el que vivo. Pero la idea de perder las posibilidades de colaboración de cocinar con mis hijos se sintió como un precio demasiado alto para pagar. Hace solo unas semanas encontré a mi hijo de tres años en el mostrador de la cocina, felizmente cortando los tomates cherry que había dejado allí mientras tenía que atender al pequeño que necesitaba un cambio de pañales. Regresé para encontrar todos los tomates de forma inexertidad picada y colocada dentro de la sartén, listos para ser sazonados y atascados en un horno. Llegué a la conclusión de que lo que necesito es un procesador de alimentos simple o un mezclador de servicio pesado, no un robot.

Deliberando sobre la vida y los tiempos de cada mujer, Rosalyn D’Mello es una crítica de arte de buena reputación y autora de un manual para mi amante. Ella publica @Rosad1985 en Instagram

