Manteniendo la seguridad energética nacional, Pertamina Patra Niaga recibe el reconocimiento de ESDM

Jacarta – PT Pertamina Patra Niaga recibió reconocimiento del Ministerio Energía y Recursos Minerales (EMR) por su dedicación al mantenimiento de la seguridad energética nacional.

Otorgar Subroto 2025 fue entregado por la jefa de la Agencia Reguladora de Petróleo y Gas Downstream (BPH Migas), Erika Retnowati, en la Noche de Entrega de Subroto 2025 en Yakarta, el viernes (24/10).

El evento fue parte de la conmemoración del 80º Aniversario de Minería y Energía, además de agradecer a los actores empresariales y partes interesadas que han contribuido al avance del sector de energía y recursos minerales en Indonesia.

En su discurso, el Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, dijo que el Premio Subroto era una forma de agradecimiento del gobierno a todas las partes que continúan esforzándose por fortalecer la soberanía energética y garantizar una distribución equitativa de la energía en las aldeas remotas de Indonesia.

Harsono Budi Santoso, Director de Planificación y Desarrollo Empresarial de Pertamina Patra Niaga, en su declaración en Yakarta, citada el domingo 26 de octubre de 2025, dijo que su empresa fue nombrada Mejor Entidad Comercial de Comercialización de Combustibles como Mejor Entidad Comercial Downstream de Petróleo y Gas por su coherencia a la hora de garantizar la distribución de energía a zonas remotas del país.

Pertamina Patra Niaga. Foto : Documentación de Pertamina Patra Niaga.

Harsono Budi, que estuvo presente para recibir el premio, dijo que el premio era una prueba clara del papel estratégico de Pertamina Patra Niaga como principal impulsor de la cadena de suministro de energía, así como punta de lanza de los servicios públicos en el sector downstream de petróleo y gas.

«Este premio no puede separarse de la dedicación de toda la gente de Pertamina Patra Niaga que siempre está dispuesta a brindar la mejor energía y servicio a la comunidad, por lo que esto es una motivación para que sigamos manteniendo la seguridad energética, mejorando la calidad del servicio y garantizando que la energía siga estando disponible en todos los rincones del país», explicó.

Harsono Budi añadió que, además de mantener la seguridad energética en Indonesia, Pertamina Patra Niaga seguirá fortaleciendo la transformación empresarial a través de la digitalización y el desarrollo de productos ecológicos.

«Este paso está en línea con la dirección política del gobierno de acelerar la transición energética hacia cero emisiones netas para 2060», dijo.