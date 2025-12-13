Manteniendo la competitividad frente a un clima de desafíos empresariales, Tracon Industri impulsa el desarrollo de recursos humanos

Jacarta – PT Tracon Industria cree que el éxito a largo plazo es el resultado de la sinergia adecuada entre estrategias negocio potenciando el potencial de los recursos humanos (SDM) que son de propiedad.

El director presidente de Tracon Industri, Solikan, dijo que la empresa opera con un gobierno empresarial que ha sido certificado como un Sistema de Gestión Integrado ISO (IMS o Sistema de Gestión Integrado). La coherencia en el mantenimiento de los estándares de gobernanza es la base para una transformación sostenible y, al mismo tiempo, garantiza que la empresa siga siendo adaptable.

El compromiso de la empresa se hace realidad, uno de los cuales es mediante la implementación del Marco Estratégico de Personas, que está estructurado para garantizar que el desarrollo de RR.HH. se realice de manera integral en todos los niveles. Comenzando desde el Programa de Desarrollo de Supervisores (SDP), Programa de Desarrollo Gerencial (MDP), hasta el Programa de Desarrollo de Liderazgo (LDP).

Durante el periodo 2023-2025, el programa de desarrollo se centra en ocho de cada diez Competencias de Liderazgo de acuerdo con PER-11/MBU/07/2021. Las competencias destacadas incluyen enfoque en el cliente, conducción de la ejecución, orientación estratégica, liderazgo de equipos, liderazgo del cambio, desarrollo de la capacidad de la organización e impulso de la innovación.

El impacto se puede ver claramente en el aumento de la capacidad de liderazgo, donde el número de directores de proyectos aumentará de nueve personas en 2024 a dieciséis personas en 2025.

Además del programa de liderazgo continuo, Tracon Industri también implementa una estrategia integral de desarrollo de recursos humanos mediante la implementación de programas de tecnología e innovación digital, como el Plan de desarrollo individual (IDP), el Proyecto de aprendizaje activo, la rotación interfuncional y la plataforma de aprendizaje en línea.

«PT Tracon Industri se esfuerza por formar un ecosistema de desarrollo de recursos humanos que sea sostenible y relevante para las necesidades de la industria», dijo Solikan en su declaración del sábado 13 de diciembre de 2025.

Además, según él, esta estrategia es uno de los pasos estratégicos de la empresa para invertir en el futuro. Garantizando que Tracon Industri tenga una sólida cartera de talentos para respaldar el crecimiento a largo plazo.

Estos esfuerzos también recibieron reconocimiento al convertirse en el ganador del premio «Mejores empresas de Indonesia en la creación de líderes a partir de 2025» con el título «Bueno» en el evento Sharing Experience & Awarding Indonesia Best Companies en la creación de líderes a partir de 2025.

El proceso de selección del ganador del premio lo lleva a cabo el equipo implementador junto con un panel seleccionado de jueces. En línea con el tema del evento, Transformar la organización, empoderar a las personas: crear líderes para el éxito sostenible, la evaluación incluye una evaluación en profundidad de la estrategia empresarial, la innovación, los logros y el éxito de la empresa en el desarrollo de recursos humanos a través del programa de Desarrollo de Liderazgo durante los últimos dos años.