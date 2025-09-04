Mantenido el divorcio, Eza Gionino y su esposa siguen siendo un techo, pero …

VIVA – Se sabe que Meiza Aulia Coritha solicitó el divorcio contra su esposo, Eza gionino a la corte religiosa de Cibinong. La sumisión de la demanda de divorcios de Meiza aparentemente se llevó a cabo desde el 29 de agosto.

«De hecho, a partir del 29 de agosto, la demanda y solo obtuvimos un número de caso al 3 de septiembre de 2025», dijo Rendy Rumapea, SH citada de YouTube, el jueves 4 de septiembre de 2025.

A pesar de haber solicitado el divorcio, resulta que Meiza y Eza Gionino todavía están en un solo techo. Sin embargo, Rendy confirmó que la relación entre su cliente y el pesineteron Eza Gionino no estaba bien.

«Por ahora todavía hay una casa. Por este asunto, podría no sernos transmitido, pero de hecho el hogar no es bueno, por lo que existe esta demanda», dijo.

Mientras tanto, relacionado con la posibilidad de referencia, Rendy dijo que su cliente había estado decidido a separarse de un esposo que estuvo casado durante unos 7 años. Ambos dijeron que Rendy también rara vez se comunicó después de la presentación de esta demanda por parte de Meiza.

«Nuestros clientes están seguros de su decisión (separado). Ha comenzado a reducir esto nuevamente el proceso de divorcio», dijo.

Rendy también solicitó la mejor oración por su cliente que celebrará el primer juicio de divorcio el 22 de septiembre de 2025.

«Entonces, el punto es que lo devolvemos al mediador del proceso de mediación. Es solo que rezamos por lo mejor», dijo.

Relacionado con la razón por la que su cliente demandó por el divorcio Eza Gionino, quien había sido su esposo durante aproximadamente 7 años. Rendy solo reveló que no había rival entre los dos.

«Por razones, tal vez no hay rival entre ellos. Del matrimonio de siete años tal vez con varias consideraciones, finalmente nuestro cliente MBA Echa se convenció de demandar por el divorcio de Mas Eza», dijo Rendy.

Por otro lado, cuando se le preguntó más sobre el tema de la presunta violencia doméstica y una tercera persona, Rendy también se mostró reacio a responderla. Con respecto al tema de la violencia doméstica, este tema es ampliamente discutido por los usuarios de las redes sociales, dado el rastreo registro de casos de violencia contra sus parejas en el pasado.

«¿Violencia doméstica? Wow, no puedo responder. Sí, porque (supuestamente el tema de una tercera persona), no he podido transmitir el caso por ahora», continuó Rendy.