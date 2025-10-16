Mantengo mi dinero seguro

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa respondió a las acusaciones de que criticaba con demasiada frecuencia el desempeño de otros ministerios.

Destacó que hizo esto para protegerse. finanzas estatales gestionado por Ministerio de Finanzaspara que el presupuesto pueda ser absorbido al máximo programa-Programas económicos dirigidos por el gobierno.

«Muchas personas me han criticado, me dijeron que no hables de este ministro, de ese ministro», dijo Purbaya en el evento ‘1 año de gobierno de Prabowo-Gibran: optimismo sobre el crecimiento económico del 8%’, en la zona de Kuningan, en el sur de Yakarta, el jueves 16 de octubre de 2025.



Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, APBN KiTA Octubre de 2025 Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

«Pero no estoy comentando al respecto, en realidad lo estoy guardando. dinero «Quiero estar seguro y al mismo tiempo garantizar que el programa económico funcione bien», afirmó.

Purbaya enfatizó que su enfoque actual es crear crecimiento económico por encima del cinco por ciento. Por ello, cree que el crecimiento económico en el cuarto trimestre de 2025 podría llegar al 5 por ciento.

«Tal vez a partir del cuarto trimestre podría crecer más del 5,5 por ciento. Si es más, dijo el presidente, recibiré un premio. Qué premio, les avisaré si obtengo entre el 5,5 y el 5,6 por ciento», dijo Purbaya.

El Ministro de Finanzas confirmó que en el primer año de la administración Prabowo-Gibran, la economía nacional todavía era bastante fuerte, se mantenía la estabilidad macroeconómica y mejoraba el bienestar de la comunidad.

«Hasta ahora nuestra economía no está mal. La cifra del segundo trimestre de 2025 alcanzó el 5,12 por ciento, es un número mágico. Porque cinco más dos más uno es ocho, dijo. Así que concéntrese siempre en el ocho por ciento», dijo Purbaya.

Además, Purbaya también confirmó que la inflación se mantendrá baja en septiembre de 2025, en el 2,65 por ciento. Esto está en consonancia con el déficit presupuestario a partir de septiembre de 2025, que según él todavía se mantiene por debajo del límite del 1,56 por ciento.

«Eso significa que todo el mundo está gastando, gastando, gastando, eso es expansivo. Lo que no saben es que no he cambiado el presupuesto. Todo lo que hice fue mover 200 billones de rupias de BI a la banca, eso es todo, punto», dijo.