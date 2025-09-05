Mantengamos a salvo mientras le ofrece adiós de Ganesha este año







Mañana, la ciudad marca VisarjanY Mumbai se está preparando para el Día de la Inmersión. Espere carreteras ahogadas con devotos listos para pagar los últimos respetos a Ganeshji. Junto con esta audiencia móvil, los voluntarios de Mandal acompañarán ídolos a diferentes cuerpos de agua. Con toda la actividad en el Grand Trunk Road de Mumbai, la seguridad debe ser primordial.

Los socorristas, guías y expertos estarán en nuestras playas a medida que se lleve a las aguas. Necesitamos prestar atención a todas las instrucciones de las autoridades y desistir de ingresar a aguas profundas cuando se les aconseja. Respeta las reglas incluso en aguas poco profundas. Los solicitantes de selfies especialmente deben ser extremadamente cuidadosos, ya que esto puede convertirse en una gran distracción en el mar. Los socorristas a menudo se han desesperado por los solicitantes de selfies que están tan absortos en esa imagen que promete fama, que no tienen atención a las advertencias y son ajenos a su entorno.

Sorprendentemente, también presenciamos a algunas personas ebriadas que se aventuran en el mar. El alcohol y las aguas profundas no se mezclan; Son una receta para el desastre. Mantenga la disciplina al avanzar hacia Sitios de inmersión.

Mientras que nuestros policías hacen un trabajo estelar en Visarjan, recuerde un vehículo de movimiento precipitadamente, o un desgarro peatonal por la carretera principal es extremadamente peligroso dadas las condiciones desafiantes ese día.

Hay una serie de estanques artificiales colocados en ubicaciones estratégicas de la ciudad. Sumerja pequeños ídolos en estos si se le dice que lo hagan. Los estanques artificiales son una instalación de valor agregado para el festival. Algunos de los estanques son pequeños, por lo que puede haber una cola o algunos esperando la inmersión. Adhiérase a las reglas allí también.

Mumbai bienvenida Bape con gran emoción y euforia. Habrá un tinte de tristeza como decimos nuestras despedidas también. Sin embargo, deje que ese también sea el día en que somos sistemáticos y seguros para limitar 10 días y mostrar devoción con disciplina es una gran combinación.





