Mantenga una situación propicio, el Ministerio del Interior le pidió al gobierno de la ciudad de Tangerang que active Siskamling

MandargVIVA – Director General de Política y Gobierno General del Ministerio del Interior (Ministerio del Interior), Bahtiar Baharuddin, transmitió la dirección del Ministro del Interior Tito Karnavian a las filas del gobierno de la ciudad de Forkopimda y OPD Tangerang, relacionado con los esfuerzos para mantener el orden y la seguridad en el área del Gran Yakarta, mientras se garantiza que continuara el desarrollo nacional.

La reunión que fue empaquetada en el Foro Regional de Comunicación de Liderazgo (Forkopimda) se celebró en el Ayuntamiento de Tangerang, JL. Satria Sudirman, miércoles 10 de septiembre de 2025, y asistieron las filas del gobierno de la ciudad, DPRD, TNI-Polri, la Oficina del Fiscal, a los líderes de la comunidad.

«Así que vine aquí en nombre del Ministerio del Interior para expresar mi gratitud al gobierno de la ciudad de Tangerang para todos los gobiernos, legislativo, la comunidad ha guardado la ciudad de Tangerang», «,», Director general Bahtiar Baharuddin.

El alcalde de Tangerang, Sachrudin, informó la condición de la ciudad cuando una gran ola de manifestaciones llegó a Yakarta del 25 al 31 de agosto. Se dice que Tangerang, que está directamente adyacente a la ciudad capital, permanece segura gracias a los rápidos pasos de Forkopimda.

El gobierno de la ciudad de Tangerang para la coordinación con la policía y el TNI lleva a cabo la mitigación y la anticipación de tres maneras, a saber, fortaleciendo la coordinación de Forkopimda, aumentando las patrullas cibernéticas y consolidando la comunicación al público.

«La situación en el general Tangerang es propicio, seguro, el mercado y el comercio que funcionan normalmente. No hay informes de disturbios. Continuamos coordinando con Forkopimda. El endurecimiento se lleva a cabo en la frontera para evitar que los estudiantes sean de la ciudad capital. TNI y POLRI», dijo Sachrudin «, dijo Sachrudin.

En esa ocasión, Bahtiar explicó ocho direcciones del Ministro de Asuntos Interiores, incluida la celebración de una reunión de Forkopimda, estableciendo la comunicación con figuras y elementos influyentes de la sociedad, llevando a cabo oraciones de paz que involucren comunidad cruzada y gobierno, fortaleciendo los programas pro-RAKYAT como los movimientos de mercado baratos, la asistencia social, etc., retrasar las actividades ceremoniales y las impuestos de la extraña y enfatizar los simples vidas para funcionarios para funcionarios.

«No flexione el lujo tanto a los funcionarios como a la familia. Si hay eventos personales como recepciones de bodas, cumpleaños, simplemente, posponga todas las salidas en el extranjero, todos los jefes regionales en condiciones vulnerables deben estar dentro de sus respectivas regiones para controlar la situación conjunta», dijo.

Además de describir los ocho puntos dirigidos por el Ministro de Asuntos Interiores, el Director General de Bahtiar también enfatizó que el Peniting reactivó Siskamling desde el nivel subdistrito al Kelurahan. Según él, la re -activivación de Siskamling en Tangerang no es demasiado difícil porque Siskamling ha sido parte de la comunidad en Tangerang.

Siskamling se ha convertido en parte de la cultura, porque la infraestructura y los equipos se han formado tanto a nivel de la aldea como a nivel de subdistrito. Como Linmas y la organización juvenil que más tarde, el gobierno regional coordinará con fuerzas de seguridad como la policía y el TNI.

«Así que realmente necesitamos activarlo nuevamente. Sentiremos la unión y la seguridad porque habrá ciudadanos de protectores», dijo

El director general de Bahtiar también enfatizó que los funcionarios del gobierno de la ciudad de Tangerang fueron activamente al campo para conocer a la gente de Tangerang y líderes comunitarios. Según él, si el gobierno está activo en el medio de la comunidad, se creará una situación de seguridad y comodidad propicio porque el público siente que el gobierno ha estado presente en el medio de la comunidad.

En este Foro de Comunicación de Liderazgo Regional, el Director General de Bahtiar estuvo acompañado por el director de la alerta nacional de Aang Witarsa ​​Rafik. Presente con el alcalde de Tangerang, a saber, el vicealcalde de la carrera de Tangerang, Maryono Hasan, Secretario del Gobierno de la Ciudad de Tangerang, el Presidente del DPRD de Tangerang, Jefe de Policía de Tangerang, Tangerang Dandim, Kujari, Líderes de DPRD y jefe de la OPD del gobierno de Tangerang City. Incluyendo de organizaciones comunitarias, FPK, presidente de FUB, presidente de MU, presidenta de FBUM y líderes comunitarios