Mantenga los activos criptográficos, Cuan fluye cada hora

Yakarta, Viva – Solicitud activos criptográficos La puerta se presentaFlexi Ganar SUPER WARY UP ‘, un programa que los usuarios pueden utilizar para aumentar los rendimientos en la función de oído flexible de hasta un 25 por ciento.

Flexi Earn es una característica que se encuentra en la puerta de Earn que permite a los usuarios de aplicaciones de la puerta almacenar activos criptográficos y obtener una serie de rendimientos de los activos criptográficos almacenados.

El rendimiento de la puerta de ganar se acumulará cada hora y se puede verificar directamente en el monto del historial de pago del rendimiento de ganancia, con los resultados de tomar resultados puede ser realizado por el usuario cada 12 horas.

Hay una docena de activos criptográficos disponibles en la función de ganar puerta, como Bitcoin (BTC), Ethereum (Eth), Atar (USDT) y otros activos de criptografía con rendimientos que van del 0.1 al 25 por ciento.

Este programa está presente en septiembre a noviembre de 2025. Algunos de los tokens están disponibles en este programa, a saber, Cardano (ADA) y Kusama (KSM).

Jefe de marketing de productos Iskandar Pintu Mohammad reveló que desde que el programa se lanzó de julio a agosto, el número total de usuarios de Gane Door que participaron en este programa aumentó un 45 por ciento y seguido de un fantástico aumento de depósito total de 2,564 por ciento.

«Se espera que la presencia del programa Flexi Earn and Flexi Ear Super Tasa Up 25 por ciento fomente la atracción pública por la inversión de los activos criptográficos para que pueda ser la principal opción para los inversores no solo para el comercio, sino que puede ser un activo alternativo para ahorrar», explicó, el lunes 29 de septiembre de 2025.

Basado en una encuesta titulada Crypto Survey 2025 realizada por Strategy &, PwC (PricewaterhouseCopers) Network Company, a más de 2500 participantes en los Estados Unidos (EE. UU.) Plan de ahorro alemán.