Mantenga el suministro de combustible, Pertamina opera la refinería de este a oeste de Indonesia

VIVA – PT Pertamina (Persero) refuerza su compromiso de garantizar el suministro de energía para satisfacer las necesidades de la comunidad. Uno de ellos es a través de la optimización de la producción de combustible (Bbm) en seis fábrica-Pertamina que está dispersa en Indonesia, desde la refinería Dumai II (Sumatra), hasta la refinería VII Kasim (Papua). La refinería es la instalación principal de Pertamina para producir petróleo y gas en la fuente de energía de combustible, avtur, GLP y petroquímicos, de acuerdo con las normas y especificaciones internacionales.

Leer también: El Ministerio de Energía y Recursos Minerales afirma que esta es una cuestión de la emoción de Ojol, no se le permite llenar el combustible pertalita



El vicepresidente de comunicación corporativa de PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, transmitió el compromiso de Pertamina de continuar fortaleciendo su papel en la gestión de la energía nacional. Como empresa estatal, Pertamina dirige el mandato del gobierno de mantener el suministro de energía, especialmente BBM y GLP.

«La forma de compromiso con la seguridad energética, Pertamina continúa aumentando la capacidad de la producción nacional de refinería, de modo que el suministro de combustible y GLP es seguro. A través de esta producción nacional, Pertamina también respalda al gobierno para reducir la carga de las divisas, así como los trabajos de apertura para los recursos humanos (recursos humanos) en Pertamina para operar,», dijo Fadjar.

Leer también: Acelerar la implementación de la energía verde, Pertamina Patra Niaga se centra en este sector



Fadjar reveló, actualmente las seis refinerías administradas por sujetar la refinería y petroquímico PT Pertamina International Kilang, han podido satisfacer el 70 por ciento de las necesidades de combustible de la producción nacional. De hecho, Pertamina ha podido proporcionar un suministro al 100 por ciento de Avtur como combustible de aeronaves, y diesel (diesel) de la producción de refinerías nacionales.

En la actualidad, la capacidad de producción de seis refinerías existentes alcanza 1.05 millones de barriles por día. Se espera que la producción aumente significativamente a 1,4 millones de barriles por día en línea con la finalización del Plan Maestro de Desarrollo de Refinería Balikpapan (RDMP).

Leer también: Pertamina Patra Niaga asegura que las acciones de BBM lleguen hoy, listas para continuar la colaboración con una entidad comercial privada



Para apoyar la producción de refinería, agregó Fadjar, Pertamina también continuó aumentando el levantamiento de petróleo y gas. Hasta 2024, la subpoldancia de Hulu de Pertamina logró penetrar la producción de 1 millón de barriles de petróleo equivalente por día, lo que contribuyó equivalente al 69 por ciento de la producción nacional de petróleo y el 37 por ciento de la producción nacional de gas. La producción de petróleo y gas es la materia prima para la refinería de Pertamina.

«Pertamina se convierte en una compañía de energía integrada desde el petróleo y el gas aguas arriba, procesa la producción aguas arriba en energía, a la distribución de energía a los consumidores. Este paso se lleva a cabo a través de diversas instalaciones y modos de transporte, para que la energía pueda llegar a la ‘puerta principal’ de los consumidores», explicó Fadjar.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo Net Cero Emission 2060 al continuar fomentando los programas que tienen un impacto directo en los logros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.