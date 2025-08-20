Mantenga el impulso del crecimiento económico, se le pide al gobierno que agudice el enfoque de la transmisión posterior e industrialización

Yakarta, Viva – La Comisión XI apreció los logros de crecimiento economía Indonesia sigue siendo sólida en medio de los desafíos globales. Este éxito no puede separarse de las políticas fiscales y monetarias mantenidas, así como el arduo trabajo del gobierno con todas las partes interesadas.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes XI, Mukhamad Misbakhun dijo que el gobierno no debería ser complaciente. El impulso positivo debe mantenerse con políticas más nítidas y una implementación medible, especialmente en los sectores de palanca principales, como río abajoindustrialización, turismo y Umkm.

«El gobierno debe ser más agresivo para alentar la transformación estructural a través del fortalecimiento de los pilares económicos que tienen efectos multiplicadores altos y sostenibles», dijo Misbakhun en su declaración escrita en Yakarta, miércoles 20 de agosto de 2025.

Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes XI, Mukhamad Misbakhun

El legislador del Partido Golkar enfatizó que los recursos naturales de transmisión a la transmisión son una necesidad estratégica. Este paso, según él, aumentará el valor agregado, los trabajos de calidad abierta y reducirán la dependencia de las importaciones.

«Bajo aguas abajo es la clave de nuestra soberanía económica. Cada níquel, bauxita o aceite de palma procesado en el país es un paso concreto hacia la independencia de la nación. El gobierno debe preparar regulaciones de apoyo, así como incentivos atractivos para los actores de la industria para que este objetivo se logre de manera efectiva», dijo Misbakhun.



Además, Misbakhun destacó la importancia del sector turístico y las MIPYME como el principal apoyo de la economía del pueblo. Según él, estos dos sectores han demostrado ser difíciles, capaces de absorber un gran trabajo y tienen un impacto directo en el aumento del poder adquisitivo de las personas en varias regiones.

«El turismo y las MIPYME son la base de la economía del pueblo. El gobierno necesita brindar pleno apoyo, no solo financiamiento, sino también capacitación, digitalización y acceso al mercado», concluyó.

Con una sólida sinergia entre el gobierno, el Parlamento, el mundo de los negocios y la comunidad, Misbakhun es optimista de que Indonesia podrá mantener el impulso de crecimiento y organizar la base de los desafíos económicos más firmes para enfrentar hacia el futuro.