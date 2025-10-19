Mantener mutuamente una comunicación política armoniosa

Jacarta – El vicepresidente general del PPD del Partido Golkar, Idrus Marham, evaluó las críticas del presidente de la Comisión XI de la RPD, Mukhamad Misbakhun, al Ministro de Finanzas (Menkeu) Antiguo Yudhi Sadewa no es una forma de reprimenda.

Lea también: El Ministro de Finanzas Purbaya admite que a menudo mira los comentarios de TikTok en busca de opiniones directas del público



Según él, Misbakhun proporcionó información para que comunicación político La coalición gubernamental sigue siendo armoniosa y productiva.

«Somos conscientes de que cada persona tiene su propio estilo, características y carácter. Pero en la comunicación política actual se necesita equilibrio, tomando prestados conceptos culturales javaneses», dijo Idrus en Yakarta, el domingo 19 de octubre de 2025.

Lea también: Formappi Bela Purbaya: La RPD debe ser seria en la supervisión de la APBN



Idrus añadió que la comunicación política es importante para que cada declaración pública no sólo contenga la sustancia de la verdad, sino que también refleje el método correcto de entrega en términos de ética política, sabiduría y valores políticos.

«Lo que se discute debe contener el valor de la verdad, pero en términos de estrategia de comunicación, la forma de transmitirlo también debe ser correcta. Si se mantienen ambos, los resultados conducirán a una armonía productiva. Eso es lo que queremos», afirmó Idrus.

Lea también: Prabowo elogia al director de BGN por devolver fondos MBG de 70 billones de IDR al Estado: ¡Esto es historia, nunca sucedió!



Por otro lado, Idrus enfatizó que la declaración que hizo no pretendía reprender personalmente a Misbakhun.

Destacó que todos los partidos dentro del Partido Golkar y la Coalición Avanzada de Indonesia deberían hacer de esta una reflexión conjunta para fortalecer la solidez y solidaridad del gobierno del presidente Prabowo Subianto y el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka.

«No es una advertencia, sólo como entrada. Como entrada para todos nosotros sobre cómo se lleva a cabo realmente la comunicación política, especialmente porque somos grandes familias en la gran casa indonesia, más específicamente en la Coalición Avanzada de Indonesia y el Gabinete Rojo y Blanco», dijo Idrus.

Anteriormente, Presidente de la Comisión

«Pak Purbaya debe dejar de comentar demasiado a menudo sobre las políticas de otros ministerios. Centrarse en el gran diseño económico que quiere construir para apoyar la visión del presidente», dijo Misbakhun cuando fue confirmado en Yakarta el martes.

Aunque destacó su pleno apoyo a las medidas adoptadas por Purbaya en la formulación de la dirección de la política fiscal del gobierno del presidente Prabowo Subianto, también destacó los comentarios de Purbaya sobre los recortes. presupuesto para comidas nutritivas gratuitas (MBG) que no se absorben.