Mantener la estabilidad del Kadin económico indonesio para recordar el espíritu de Indonesia incorporado

Yakarta, Viva – Cámara de Comercio e Industria (Mujer) Indonesia apeló a todas las partes para que se calmen y trabajen juntas para resolver los problemas que ocurren últimamente. Esto tiene un impacto negativo en la economía.

Presidente del Kadin indonesio Anindya Bakrie en Yakarta, el sábado, transmitió la condición economía Actualmente debe enfrentarse juntos manteniendo una buena situación de seguridad. Para que todos puedan volver al trabajo y hacer actividades.

Mientras la situación de seguridad no sea propicio, las actividades económicas se verán interrumpidas y la comunidad también experimentará los efectos adversos. Según él, la mejor manera de transmitir la aspiración es a través del diálogo.

Presidente de Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, en el edificio Smesco, Gatot Subroto, Pancoran, South Yakarta, martes 10 de junio de 2025 Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

Kadin Indonesia expresó su profunda tristeza por la muerte de Affan Kurniawan, conductor de OJOL el jueves. Kadin también declaró la simpatía de Moh Umar Amirudin, otro conductor de Ojol que resultó gravemente herido debido al mismo incidente.

«Kadin también expresó sus condolencias y simpatía a la familia Affan Kurniawan. Esperamos que el fallecido tenga felicidad eterna y la familia dejada por Allah SWT», dijo Anindya, citada el sábado 30 de agosto de 2025.

Además, transmitió su partido apoyó plenamente la declaración del presidente indonesio Prabowo Subianto, quien, entre otros, declaró que el incidente el 28 de agosto de 2025 esa noche fue investigado a fondo y transparente, y los oficiales involucrados deben ser responsables.

El presidente también apeló a la comunidad para que estuviera tranquilo y la confianza en el gobierno que lideran. El presidente prometió hacer lo mejor para la gente. «El jefe de estado también apeló a que todos los indonesios siempre estén atentos porque hay elementos que siempre quieren ocurrir caos,«Dijo Anindya.

También apeló a los administradores estatales que abrieran inmediatamente el diálogo con grupos comunitarios que expresaron sus aspiraciones.

«Solo a través del diálogo que se respetan entre sí, los operadores de aspiración pueden comprender las aspiraciones que se pueden otorgar y que no se pueden otorgar. En el futuro se incorpora el espíritu de Indonesia o el espíritu de cooperación mutua en cada diálogo», dijo.

«Kadin hizo un llamamiento a todas las partes para que brinden oportunidades al Presidente y su gobierno para que trabajen, realizó promesas políticas al pueblo de Indonesia», dijo. (Hormiga)