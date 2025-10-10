Mantener la cultura Betawi en medio de la transformación de las ciudades globales

Jacarta – Instituto Islámico Da’wah de Indonesia (LDII) Yakarta celebra cada cinco años una conferencia regional (Muswil) para evaluar el programa de trabajo y elegir una nueva dirección para el período 2025-2030.

El evento con el tema ‘MMejorar la calidad de los recursos humanos profesionales religiosos para crear una ciudad global y culta Se llevó a cabo en el Gran Salón Minhaajurrosyidin el jueves 9 de octubre de 2025.

A esta actividad asistieron un total de 431 participantes, entre representantes Gobernador de DKI YakartaKesbangpol, Forkopimda, así como administradores de DPW, DPD y presidentes de PC de PAC LDII en todo DKI Yakarta.

El Gobierno Provincial de DKI Yakarta, representado por el Asistente para el Bienestar Popular de la Secretaría Regional de DKI, Ali Maulana Hakim, expresó su agradecimiento por la celebración de Muswil X LDII Jakarta. Espera que la nueva gestión pueda funcionar mejor y fortalecer la sinergia con el gobierno regional, especialmente en la continuación de los ocho programas prioritarios de LDII en el campo del servicio comunitario.

Según él, el programa de trabajo de LDII está en línea con la dirección de desarrollo del Gobierno Provincial de DKI Yakarta. «Yakarta se enfrenta a grandes desafíos como ciudad diversa y dinámica. Sin embargo, debemos estar agradecidos porque las condiciones actuales son propicias y el proceso de recuperación avanza rápidamente», dijo Ali en una declaración escrita, recibida en Yakarta, el viernes 10 de octubre de 2025.

Ali también transmitió el importante mensaje del gobernador. Pramono Anung para mantener la identidad cultura betawi en medio de la transformación de Yakarta en una ciudad global.

«Yakarta debe ser una ciudad inclusiva y cultural. El título de ciudad global no debe hacernos olvidar nuestras raíces culturales. Betawi«De hecho, tenemos que plantearlo para que sea conocido en el mundo», afirmó.

También abordó cuestiones sociales como los conflictos entre residentes y las peleas que deben abordarse juntos. Según Ali, el gobierno no puede trabajar solo. Por lo tanto, es importante la colaboración con organizaciones islámicas, instituciones educativas e internados islámicos. A través del lema «Guardia de Yakarta», el gobierno provincial invita a todos los elementos de la sociedad a desempeñar un papel.

«Si la gente participa en la protección de Yakarta, se sentirán dueños de ella y tratarán de defenderla», añadió.

Al final del evento, el Imam Basori fue nombrado oficialmente presidente del DPW LDII DKI Yakarta para el período 2025-2030. En su discurso, expresó su agradecimiento a las personas mayores de LDII que han construido las bases de la organización durante las últimas dos décadas.