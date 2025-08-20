Mantener la biodiversidad, Telkom está plantando activamente las plántulas de árboles en varias regiones

VIVA – Indonesia como uno de los países con la riqueza natural más grande del mundo, almacena la biodiversidad y los recursos naturales que juegan un papel importante en el equilibrio de los ecosistemas globales. Sin embargo, detrás de esa belleza, la condición ambiente Enfrentamos una presión grave debido a la deforestación, el daño a los ecosistemas costeros, la contaminación plástica, al impacto del cambio climático. Respondiendo al problema ambiental, PT Telkom Indonesia (Persero) TBK (Telkom) contribuye constantemente a los esfuerzos para preservar y mantener la biodiversidad, así como al medio ambiente.

Leer también: Clase interna Batch 1 éxito Impresión 230 Talento digital Futuro



Según los datos contenidos en Mongabay, la deforestación en 2024 alcanzó las 261,575 hectáreas, con un 97% ocurrido legalmente en áreas de concesión como plantaciones y minas, lo que amenazó el hábitat crítico para la vida silvestre. El Foro Económico Mundial en 2024 dijo que Indonesia, que mantenía alrededor del 16-18% de los arrecifes de coral del mundo, se esperaba que experimentara blanqueamiento anual en más del 50% del área protegida por el mar en 2044.

A lo largo de 2025, Telkom se dirigió a plantar 10,000 plántulas de árboles A lo largo de los ríos en las regiones Garut, Boyolali y Gowa. Plantando 10,000 semillas de manglares en la costa de West Sumatra, West Java, Java central, West Nusa Tenggara (NTB), East Nusa Tenggara (NTT), Kalimantan y South Sulawesi. Además, plantando 900 semillas de arrecife de coral en Banyuwangi, Pandeglang y NTT.

Leer también: El 80 aniversario de la República de Indonesia: Telkom fortalece el papel de MISMES con un pueblo unido, soberano y próspero, Indonesia



Telkom colabora con la comunidad y la comunidad para llevar a cabo programas de conservación para proteger la biodiversidad que se reduce en los hábitats, como la conservación de plantas medicinales, orquídeas silvestres, árboles endémicos y plantas de pastos marinos para plantas, mientras que para la conservación de los animales de las tortugas y los cerdos de las verrugas de Bawean.

«Telkom como una empresa estatal y la compañía de telecomunicaciones digitales más grande de Indonesia tiene la responsabilidad de la sostenibilidad e innovación ambiental, combinando la conservación con el avance de la tecnología digital para que pueda monitorear el progreso de los programas llevados a cabo», dijo el gerente general senior de responsabilidad social Telkom Hery Susanto.

Leer también: El paso estratégico de Telkom para aumentar la cuota de mercado B2B TIC en Indonesia



«No solo utilizar la tecnología, mantener y preservar el medio ambiente y la biodiversidad es una responsabilidad compartida que debe hacerse colaborando con la comunidad. Esto es necesario para garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales para las generaciones futuras», dijo nuevamente.

Los esfuerzos realizados por Telkom son el compromiso de la Compañía para apoyar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), especialmente para los 11º objetivos de SDG con respecto a las ciudades y asentamientos sostenibles, el 12º SDG de consumo responsable y producción, el 13 ° Cambio climático de manejo de SDG, el 14º SDG del Ecosistema Océano y el 15TH SDG, Namely The Land Ecosystem.

A través de este paso concreto, Telkom demuestra que la preservación ambiental es una parte integral de la estrategia de la Compañía para construir un futuro sostenible. Al integrar la tecnología, la colaboración y la conciencia colectiva, Telkom no solo mantiene el patrimonio natural de Indonesia, sino que también crea valores conjuntos para la comunidad, el medio ambiente y las generaciones futuras.