Mantener energía en las montañas de Papua, BBM está presente en el distrito de Kanggime y el distrito de Balingga

VIVA – Bajo la lluvia, finalmente el avión de transporte Bbm Tierra en el aeropuerto de Karubaga, Montañas de Papua. Este viaje de BBM no se detiene allí, porque entonces se transportan 5 mil litros de combustible diesel en automóvil al distrito de Kanggime, Tolikara y 10 mil litros de pertalite para servir a la comunidad en el distrito de Balingga, Lanny Jaya.

Leer también: El Ministerio de Energía y Recursos Minerales afirma que esta es una cuestión de la emoción de Ojol, no se le permite llenar el combustible pertalita



«En septiembre, la institución de distribución Pertamina ya puede servir a la comunidad en el distrito de Kanggime y Balingga. La presencia de energía en los dos distritos en las montañas de Papua es un esfuerzo extraordinario de Pertamina Patra Niaga junto con todas las partes que van desde BPH Migas, gobiernos regionales, propietarios de instituciones de distribución al público como consumidores a los que servimos «, explicó el Gerente General Ejecutivo (EGM) de Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Awan RaharJo.

Leer también: Acelerar la implementación de la energía verde, Pertamina Patra Niaga se centra en este sector



El viaje energético al distrito de Kanggime y el distrito de Balingga requiere poco tiempo y requiere al menos 2 modos de transporte. BBM voló usando un avión de transporte durante unos 45 minutos de Timika, luego continuó su viaje durante 2-3 horas hasta que llegó a la institución de distribución, todas estuvieron influenciadas por las condiciones climáticas que con frecuencia cambiaban en el área montañosa de Papua.

Actualmente, la institución de distribución 86,990.03 en el distrito de Kanggime y la institución de distribución 86,995.32 en el distrito de Balingga es la columna vertebral para administrar las ruedas de transporte y la economía en el área. En el futuro, la distribución de combustible a las dos instituciones de distribución continuará siendo monitoreada, tanto por la cantidad de combustible necesaria como de los tipos de productos distribuidos para ajustar las necesidades de la comunidad circundante.

Leer también: Pertamina Patra Niaga asegura que las acciones de BBM lleguen hoy, listas para continuar la colaboración con una entidad comercial privada



«Este es el compromiso de Pertamina Patra Niaga para mantener la seguridad energética, garantizar el acceso y la disponibilidad de energía, así como la energía asequible para las regiones más exteriores, desfavorecidas y más exteriores o 3T en toda Indonesia. Con suerte, los beneficios de la presencia de combustible en estos dos distritos serán considerados por la comunidad y pueden avanzar en el crecimiento en el área», concluyó Awan.

Mientras tanto, el propietario del distrito de 86,990.03 kanggime, Tendimin Yigibalom, también expresó su gratitud por la buena cooperación al realizar la distribución del combustible al interior de las montañas, ahora BBM ahora se obtiene más fácilmente a precios que también son baratos como en las áreas urbanas.

«Este BBM será muy útil para las personas en las áreas interiores, la comunidad siente directamente los beneficios para las actividades diarias. En el futuro, porque esta es la primera distribución, definitivamente coordinaremos, transmitiremos cómo la distribución en el campo para garantizar que el combustible suministrado sea suficiente para satisfacer las necesidades de la comunidad tanto en Kanggime como en Lanny Jaya», dijo.