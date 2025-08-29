‘Man’s Best Friend’ de Sabrina Carpenter es una delicia pop cómica: revisión

Érase una vez, principalmente en los años 50, 60 y 70 y 70, había un género de película conocido popularmente como la comedia sexual, en la que las relaciones adultos (y lo que ahora podríamos llamar situaciones) se extrajeron por risas ligeramente enrolladas pero razonablemente sofisticadas y tal vez incluso un poco de visión real. Es que nadie supone si Sabrina Carpenter ha visto muchas de esas películas en el curso de la absorción de todos los show de la vieja escuela que informa a su personalidad pública, pero chico, ¿sabe? comedia sexual. Ninguna otra estrella de la pantalla o Songland está casi tan dedicada a reírse de la carnicería en la batalla de los sexos, como lo hace con un título aún más en su nuevo álbum muy ganador, «Man’s Best Friend».

Y no se equivoquen, esta es una comedia musical, de principio a fin. En 12 canciones, no hay un verso o coro en el que la lengua de Carpenter no esté en su mejilla, incluso cuando las canciones se encuentran en cosas que cualquiera que haya sido parte del mundo de las citas puede encontrar un poco doloroso en abstracto. Todos tocan como extractos de un musical escenario astuto de que ella y sus tres colaboradores de escritura, Jack Antonoff, Amy Allen Y John Ryan, realmente debería escribir, algún día, en su vasto tiempo libre. Por ahora, tienen un álbum que está casi garantizado para dejar una sonrisa constante en la cara, si los caprichos de la angustia y la lujuria son algo que resuena contigo. O espera, ¿es esa una expresión real de Glee? Porque en sus mejores momentos, la música en sí misma tiene el poder de producir eso también. Hay diferentes niveles de placer en un álbum que hace la pregunta musical: ¿Qué pasaría si ABBA tuviera sentido del humor?

Como advertencia justa, lo que Carpenter dijo «CBS Mornings» se puede reiterar aquí: habrá agarre de perlas. (Y si has pasado suficiente tiempo con los dobles entendimientos de este álbum, tu mente puede inmediatamente a preguntarse si las perlas que se corta es un eufemismo para algo). A diferencia de las comedias de sexo de películas algo más gentiles referenciadas anteriormente, «el mejor amigo del hombre» se habrá ganado una calificación R por la tercera o cuarta canción, no tanto por la expulsión, aunque hay un solo sencillo, doble y triple. en un contexto no sexual. Esto es solo para decir: no estamos tratando de prometer Noel cobarde-level ingenio aquí. Pero no tiene que ser parte de su demostración de objetivo para apreciar cuán difícil fue la tarea que Carpenter y sus tres (¡y solo tres!) Se han realizado co-escritores, al mantener un nivel de desconcierto bastante consistente en 38 minutos cortos ‘n’… en medio de una gran cantidad de cambios clave creados por expertos y ascensores melódicos que actúan como un infierno de un conjunto de políticas de seguros en casos en caso de que no segrone.

El álbum comienza con «Manchild», el sencillo inicial de tres meses que casi Everryone ya habrá escuchado suficientes veces para saltarse. Es bueno, y ciertamente actúa como una obertura efectiva para el tema de por qué son tan llamativos de un montón de canciones que siguen … pero la mayoría de las canciones que siguen son considerablemente mejores. En esa categoría podemos colocar la segunda canción en el orden de ejecución y el segundo sencillo recién lanzado, «Tears», que, por un lado, es uno de los números más sucios de este álbum y, por otro lado, realmente tiene como objetivo ensalzar la sensualidad de la asamblea de IKEA y el lavado voluntario de los platos. Carpenter se está divirtiendo con un poco de dirección inmediata: «Me mojo ante la idea de ti …», canta para empezar, y tu corazón puede caer en medio segundo: oh, va a ser ese tipo de álbum. Y luego, sin perder el ritmo (bueno, está bien, perder solo un ritmo), concluye el pensamiento: «…Ser un chico responsable. » Ahora, Carpenter no inventó la idea cómica de que las mujeres se ponen cachondas de los hombres que son reflexivos y productivos, pero podría haberlo perfeccionado un poco aquí.

Y la línea más memorable del año, para bien o para bien, o mejor y peor, ¿el resultado final agradecido de todo este comportamiento masculino modelo es que «las lágrimas gotearon por mis muslos»? Hay un gemido que atraviesa América al escuchar a eso … pero de nuevo, ¿es un gemido de encogimiento o de placer? De cualquier manera, se trabajan Wonders en cómo Aronoff tiene una prometedora introducción de piano en el mejor renacimiento de la discoteca de cuatro contra el piso que hemos tenido en algunas temporadas. No sé cómo los clubes de baile de América van a programar esto en los próximos meses sin hacer que sus clientes dupliquen, pero el ritmo encontrará una manera, siempre lo hace.

La tercera canción, «My Man on Willpower», es cuando las cosas comienzan a ser más interesantes. Es casi lo opuesto a las «lágrimas»: ahora, su hombre es autoactuando y haciendo todas las cosas correctas, y ella lo odia, porque ha perdido su libido al encontrarse a sí mismo. «Mi hombre está en contacto con sus emociones / Mi hombre no me tocará con un poste de veinte pies», lamenta. «Mi pijama cachonda no lo tienta en lo más mínimo / ¿Qué en la jodida comedia oscura romántica es esta pesadilla?» Esta es la primera aparición de un tropo que se repite en varios puntos a lo largo del álbum: Sabrina Carpenter está subestimado.

Jugar el papel del desvalido romántico y sexualmente frustrado en una relación fallida, como también lo hace en «Nobody’s Son» y «Never Geting Taned», es una especie de autodespreción inteligente que permite que Carpenter sea tanto de una sola pata como una niña de ensueño glamidez. Si una diosa del pop que se vierte en el lápiz labial rojo y muestra el doble de pierna que cualquier mujer de 5 pies podría haber aún no puede mantener a su hombre encendido, ¿cuánto mejor debería sentir su audiencia menos glamorosa si les sucedió? Es un contraste interesante que Carpenter juega justo cuando está cantando sus historias trágicamente divertidas de afloja, un triste saco con un vestido de babydoll.

De todos modos, por atrevido como puede ser pintándose a sí misma como una perdedora enamorada, también es lo suficientemente sabia como para no ordeñar eso a través de un álbum completo, y equilibra a las decepcionantes admitidas con algunos números que la tienen a cargo. Además de «Tears», hay otra canción descaradamente sexy en el álbum: «House Tour», que parece ser el cantante invitando a alguien dentro de su casa al final de una cita, hasta que te das cuenta rápidamente de que la casa es, uh, ella. (Madres, esconde los oídos de sus hijas, entonces Clutch the Pearls, como cualquier azafata seguramente aconsejaría). El «jugo go-go», que aconseja el consumo de alcohol y una noche en la ciudad como una cura para ser abandonada, podría estar directamente de la Escuela de Filosofía Kesha. «Sugar Talking» podría ser lo más cercano a la madurez seriamente intencionada aquí: en este caso, le aconseja a un tipo que se contenta con pasar más tiempo enviando mensajes de texto que visitando que «tus párrafos significan una mierda para mí / llevan tu culo lamentable al mío». Controlamente hablado, pero abogar por la interacción en persona es el comienzo de la sabiduría del siglo XXI.

La canción más extraña, tal vez, es «No te preocupes, te hará preocuparte», uno de esos títulos que ya parecían divertidos solo en la lista de canciones, y cumple con su potencial. Carpenter realmente no pasa mucho tiempo tratando de sonar como Taylor Swift, lo cual es una trampa bastante difícil de evitar en 2025, incluso si Swift no es su compañero de gira y amigo e incluso si no contrató a su productor principal. Pero en este número, Carpenter logra parecer momentáneamente Swift-ian de dos maneras diferentes y contrastantes. La cama de música reflectante suena un poco como algo fuera de los sinceros álbumes «folklore» o «Evermore», sin embargo, las letras son puros «espacio en blanco», en la orgullosa y no seria amenaza para simplemente entrar en una relación y hacer un daño grave. Es una yuxtaposición extraña de la música y la letra, pero Carpenter tiene éxito en sonar como una amenaza por un minuto.

Por difícil que sea creer en esta fecha tardía, no todos tienen que Carpenter está tramando algo mucho más astuto e inteligente que solo ser una diosa sexual. Sería difícil perderse que ella sea una comediante de corazón si vieras a su especial de Navidad de Madcap hace un par de años, o si la has visto en espectáculos de premios tirando acrobacias extrañas como una nueva versión de una ruta de Goldie Hawn de una vieja rutina de Goldie. Pero la indignación pasajera por la portada del álbum para la edición estándar de «Man’s Best Friend» habla del hecho de que no todos llegan aquí o le importan. Es claramente un tipo de sátira, puede o no querer ser su perro en una relación, no un respaldo serio de S&M, o peor. Claramente, estaba destinado a empujar un poco el botón, por lo que tal vez no podamos culpar a la parte del mundo que fue provocada adecuadamente por tomar el valor de la superficie. Pero esta no era Madonna haciendo un libro de «sexo»; Este era Carpenter, SA inteligente Goofball, falsificando sus propias tendencias sumisas.

Persiguiendo al ingenio puede ser un desafío incluso para alguien con una audiencia más selectiva, y mucho menos a nivel de carpintero de superestrardio ha logrado recientemente. ¿Quién más está haciendo eso? Taylor, tal vez, para una canción aquí o allá, pero su personalidad es esencialmente seria; Lo mismo ocurre con Chappell Roan, cuya sensación de alegría es fuerte pero tal vez no su cosa primordial. Carpenter está forjando un canal para sí misma que le permite disfrutar de una especie de ranura musical común a la etapa legítima, pero no es algo que encontramos tanto en el pop.

Lo que plantea una pregunta: ¿cómo será tratada por los Grammys? Hay una vieja máxima, una verdadera máxima, que los votantes de los Oscar no tienen la más mínima idea de qué hacer con la comedia, incluso a un nivel elevado como «Barbie». La academia de grabación puede o no estar obligada por tales anteojeras, pero si ella entra en la carrera, será un contraste interesante: una mujer descarada cuya personalidad se trata de defender la hipocresía masculina que lucha contra la hipersinceridad masculina del año pasado. Sea lo que piense de estas obras respectivas, ¿podría algún registro ser más anti-«ordinario» que el estridente carpintero que acaba de publicar?

De todos modos, debería haber un premio por lograr lo que Carpenter y sus cohortes logran en una canción como el medio romántico «Nos rompemos de nuevo anoche»: sonando mucho como el elo vintage, con sus violines agitados y mellotrons … incluso si la comparación te obliga a imaginar cómo Jeff Lynne sonaría de las líneas del canto drogado como «We We Hin Our Sex y We Hining Amanends». «». «». «». «». «». Tal vez sonaría genial haciendo eso, pero lo encantador que es tener a Carpenter ofreciendo una coopia fresca, feminista y frolicética de algunos de los sonidos clásicos que asociamos con puro placer, como ELO y ABBA, ahora con tensiones y títulos de relación de vida real adicionales. Ella puede bromear sobre los altibajos de ser la «mejor amiga del hombre», pero en este momento está segura de que uno de los pop.