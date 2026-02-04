Manipur: Se retira el gobierno del presidente, Yumnam Khemchand Singh prestará juramento como CM







El Centro retiró el miércoles el Reglamento del Presidente de Manipurallanando el camino para la formación del gobierno de la NDA liderado por Yumnam Khemchand Singh en el estado, dijeron los funcionarios.

«En ejercicio de los poderes conferidos por la cláusula (2) del artículo 356 de la Constitución, yo, Droupadi Murmu, presidente de la India, por la presente revoco la Proclamación emitida por mí en virtud de dicho artículo el 13 de febrero de 2025, en relación con el estado de Manipur, con efecto a partir del 4 de febrero de 2026», decía una notificación del Ministerio del Interior de la Unión.

Manipur había estado bajo el gobierno del presidente desde el 13 de febrero del año pasado, cuatro días después de que el entonces Ministro Principal N. Biren Singh dimitiera en medio de una prolongada violencia étnica.

Biren Singh había dimitido el 9 de febrero tras los continuos disturbios entre las comunidades no tribales Meitei y tribales Kuki-Zo. Más de 260 personas murieron, alrededor de 1.500 resultaron heridas y más de 70.000 fueron desplazadas después de que estalló la violencia étnica el 3 de mayo de 2023, tras una «Marcha de Solidaridad Tribal» organizada en los distritos montañosos para protestar por la demanda de la comunidad Meitei de obtener el estatus de tribu reconocida.

La Asamblea de Manipur, de 60 miembros, que se mantuvo en animación suspendida tras la imposición del Gobierno del Presidente, tiene un mandato hasta 2027.

Sénior BJP El líder Khemchand Singh prestará juramento como nuevo Ministro Principal en el Lok Bhavan a las 6 p.m.

Un alto funcionario del gobierno de Manipur dijo que es probable que algunos ministros, incluidos uno o dos viceministros principales, también presten juramento junto con el nuevo ministro principal.

«El gobernador Ajay Kumar Bhalla tomará juramento en Lok Bhavan», dijo el funcionario a IANS.

El BJP del estado de Manipur, en una publicación en X, dijo: «La ceremonia de juramento de Shri Y Khemchand Singh como Ministro Principal de Manipur tendrá lugar hoy, 4 de febrero de 2026, a las 6:00 p.m. en Lok Bhavan».

«Bajo su liderazgo experimentado y visionario, Manipur avanzará en el camino de la paz, el desarrollo y la buena gobernanza, marcando el inicio de una nueva era de estabilidad y progreso para el Estado», afirmó el BJP.

Anteriormente, Khemchand Singh, acompañado por el recién nombrado observador central Tarun Chugh, el coordinador del BJP en el noreste, Sambit Patra, el ex ministro principal Biren Singh, el presidente estatal del BJP, Adhikarimayum Sharda Devi y algunos miembros del parlamento, se reunió con el gobernador en Lok Bhavan y reclamó formar gobierno. Luego el Gobernador lo invitó a formar el gobiernoañadió el funcionario.

Se especula que el nuevo gobierno del BJP puede tener uno o dos Viceministros Principales y que es probable que también se incluyan dos MLA de la comunidad Kuki-Zo.

Los líderes del partido y un gran número de miembros del MLA saludaron a Khemchand Singh después de su llegada al aeropuerto de Imphal el miércoles por la mañana procedente de Nueva Delhi.

Poniendo fin a meses de incertidumbre y prolongados parlamentos sobre la formación de gobierno en Manipur, el BJP anunció el martes que el ex presidente de la Asamblea y ministro Khemchand Singh será el próximo Ministro Principal del estado.

Los líderes del BJP dijeron que Khemchand Singh fue elegido líder del Partido Legislativo en una reunión celebrada en la capital nacional y a la que asistieron miembros del BJP de Manipur, junto con el Observador Central Chugh y Patra, entre otros altos líderes.

En la reunión celebrada en la sede del partido BJP en DelhiEl nombre de Khemchand Singh fue propuesto como líder del Partido Legislativo por el ex Ministro Principal Biren Singh.

El BJP tiene 37 MLA en la Asamblea de Manipur de 60 miembros, mientras que sus aliados de la NDA, el Partido Popular Nacional (NPP) y el Frente Popular Naga (NPF), tienen seis y cinco MLA respectivamente. Tres MLA independientes también apoyan la NDA liderada por el BJP.

