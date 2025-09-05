Manipur: Kuki-zo firma pacto con el centro, de acuerdo por la paz







Dos grupos prominentes de Kuki-Zo firmaron el jueves una suspensión del acuerdo de operación con el gobierno en términos y condiciones revegociados bajo las cuales acordaron mantener la integridad territorial de ManipurReubicar los campamentos designados lejos de las áreas vulnerables y trabajar para una solución para traer una paz y estabilidad duradera en el estado.

La firma del acuerdo de suspensión de Operaciones (SOO) con la Organización Nacional Kuki (KNO) y United People’s Front (UPF) también tendrá un impacto positivo en los esfuerzos de paz en Manipur, dijeron las autoridades.

La medida viene por delante del primer ministro Narendra Modi’s Probablemente visita a Manipur la próxima semana, primero desde que estalló la violencia étnica entre los Meiteis y Kukis en mayo de 2023. El pacto se firmó después de una serie de reuniones entre los funcionarios del Ministerio del Interior (MHA) y una delegación de grupos Kuki.

Por separado, el Grupo de la Sociedad Civil Kuki-Zo Council (KZC) ha decidido abrir la Carretera Nacional de 02, que pasa a través de Manipur para la libre circulación de viajeros y bienes. Manipur está actualmente bajo la regla del presidente que se impuso el 13 de febrero.

