Manipur en alerta máxima como esperaba el primer ministro Modi el 13 de septiembre







Las medidas de seguridad se han apretado en la ciudad de la sede de Imphal y el distrito de Churachandpur por delante del primer ministro Narendra Modi`s Probablemente visita a Manipur el sábado, dijeron las autoridades.

El personal de las fuerzas estatales y centrales se ha desplegado en grandes cantidades en el fuerte de Kangla de casi 237 acres en Imphal y Paz en Churachandpur, donde se está construyendo una gran etapa para la función del primer ministro.

Es probable que Modi llegue a Manipur desde Mizoram, pero no ha habido un anuncio oficial al respecto, ni de Nueva Delhi o Imphal. Se han celebrado varias reuniones preparatorias en el estado en vista de la visita.

Esta sería la primera visita de Modi a Manipur después de que estalló la violencia étnica entre Kukis y Meiteis en mayo de 2023. Más de 250 personas han sido asesinadas y miles de personas sin hogar como resultado de la violencia.

Los freclos y la verificación se han intensificado en las áreas de Sanjentong, Minuthong y Moirangkhom, que conducen a Kangla Fort.

Los equipos de seguridad centrales, acompañados por el personal estatal, están llevando a cabo una inspección las 24 horas del fuerte Kangla y se han empleado botes de la Fuerza de Gestión de Desastres del Estado para patrullar los fantasmas que rodean el fuerte.

Kangla Fort sirvió como el antiguo asiento de poder para el entonces Manipuri Gobernantes antes de la anexión del Reino Principio en 1891. El fuerte, que está rodeado por fosas en tres lados diferentes y río Imphal en el lado este, encierra un gran campo de polo, un pequeño bosque, ruinas de templos y oficinas arqueológicas estatales.

Un funcionario de seguridad central dijo a PTI: «Se están utilizando perros avanzados y herramientas avanzadas para detectar cualquier material no deseado. El personal de seguridad se turna para patrullar la periferia y las instalaciones del fuerte a pie para escanear cualquier señal no deseado. La entrada de todo al fuerte está siendo registrado y verificado, y el acceso turístico ha sido restringido.

Otro funcionario dijo que «se ha emitido una alerta máxima y que se realizan ejercicios bajo la supervisión de funcionarios de alto rango». Las reuniones diarias de funcionarios de seguridad también están en marcha para supervisar la situación, dijo el funcionario.

Mientras tanto, un equipo anticipado de funcionarios de seguridad centrales también aterrizó en Churachandpur.

Se han desplegado las fuerzas policiales y paramilitares y las barricadas de bambú construidas a lo largo de la ruta que conduce a la Paz Ground, donde es probable que el Primer Ministro se dirige a una reunión pública.

Se están construyendo barricadas a ambos lados del camino con bambú desde el BSF Campamento al campo de paz. Todo el tramo de la carretera ha sido decorado con flores.

Las fuerzas de seguridad se han desplegado en Peace Ground.

En otras partes del estado, las fuerzas de seguridad también intensificaron las operaciones de búsqueda y la dominación del área en todas las áreas vulnerables y marginales del estado.

Los puntos de control temporales han sido instalados por las fuerzas estatales y CRPFTanto en los distritos de las colinas como en el valle, para verificar el movimiento de elementos antisociales.

Tres militantes fueron arrestados en las últimas 48 horas a medida que la represión de los antisociales se intensificó en el estado. Un cuadro del prepac prohibido fue arrestado con una pistola de 9 mm de su residencia Langthabal Kunja en el distrito de Imphal West.

Un militante del proscrito Frente de Liberación Nacional Unida (Koireng) también fue arrestado de Sunusiphai en el distrito de Bishnupur. Otro cuadro del KCP prohibido (Taibangnganba) fue arrestado de Wangkhei en el distrito de Imphal East el martes.

Un militante del proscrito Frente de Liberación Nacional Unida (Koireng) también fue arrestado de Sunusiphai en el distrito de Bishnupur. Otro cuadro del KCP prohibido (Taibangnganba) fue arrestado de Wangkhei en el distrito de Imphal East el martes.





