Manipur: Assam rifles Jawan mató, 3 heridos después de que los pistoleros atacan su vehículo







Un Asalto Rifles Jawan fue asesinado y al menos tres resultaron heridos cuando un grupo de hombres armados atacó un vehículo de la fuerza paramilitar en el distrito Bishnupur de Manipur el viernes por la noche, dijeron las autoridades.

El incidente tuvo lugar en el área del distrito Nambol Sabal Leikai alrededor de las 6 pm, dijeron.

«Un grupo de hombres armados emboscó el vehículo en el que el personal de Assam Rifles viajaba hacia el distrito de Bishnupur desde ImphalReclamando la vida de un jawan e hiriendo a tres «, dijo uno de los funcionarios.

Los heridos han sido llevados a un hospital por policía y lugareños, dijo otro funcionario.

