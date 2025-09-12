





Como el zumbido Primer Ministro Modi La visita a Manipur comenzó a encenderse, las fuerzas de seguridad estaban en alerta máxima. Las fuerzas de seguridad durante las últimas 24 horas han recuperado armas, municiones y explosivos durante sus continuas operaciones de búsqueda y dominación del área en Manipur, según los funcionarios.

La agencia de noticias ANI también informó que las fuerzas de seguridad tuvieron éxito en arrestar a tres personas en total. Si bien los arrestos y convulsiones de armas y municiones se ejecutaron en Manipur durante las últimas 24 horas, los funcionarios afirman que la situación general de la ley y el orden en el estado seguía siendo normal.

Más temprano el 11 de septiembre, el personal de seguridad recuperó un alijo de armas y municiones de las áreas de Foothill de Sonapur y Jairolpokpi Village en Jiribam Distrito, informó Ani.

Los elementos incautados incluyeron una pistola SBBL modificada, tres pistolas SBBL hechas de hoc. 22 pistola, una hecha en el país. 22 escopetas DBBL, ocho cartuchos de 12 anillos, 56 viales y tres pequeñas botellas de pólvora, 240 piezas de plomo y una barra de hierro que llena la pólvora.

Además, un cuadro activo del atuendo de Kykl proscrito fue arrestado de su residencia en Lamsang Makha Leikai, Imphal West. El acusado arrestado fue identificado como Moirangthem Ranjit Singh (43). Según lo informado por la agencia de noticias ANI, supuestamente estuvo involucrado en la extorsión.

Además, las autoridades confiscaron una pistola de 9 mm con una revista, una escopeta de acción de bomba, 18 cartuchos de 12 oraciones en vivo, dos revistas de LMG INSAS vacío, dos revistas de rifle INSAS vacías, un auricular móvil y un Tarjeta Aadhaar de su poder.

Además, en el distrito de Thoubbal, dos personas, Maryland, Amir Khan, alias Abir Khan (47) y Samim Banu (39), también fueron arrestados de su residencia en Lilong Ushoipokpi Tharaorok Machin. Las autoridades recuperaron 35 gm de heroína y un teléfono móvil con una tarjeta SIM de su posesión.

En su viaje continuo para verificar las violaciones de los vehículos motorizados, la policía emitió 13 challans por valor de Rs 23,000 el 11 de septiembre y eliminó películas teñidas de 10 vehículos el día anterior.

Sin embargo, con especulaciones alrededor de la visita del primer ministro Modi a Manipur, las medidas de seguridad se han apretado en las ciudades de la sede del distrito de Imphal y Churachandpur.

En medio de la situación preocupante, el personal de las fuerzas estatales y centrales se ha desplegado en grandes cantidades en el fuerte Kangla de casi 237 acres en Imphal y terreno de paz en Churachandpur, donde se está construyendo una gran etapa para la función del primer ministro.

(Con entradas de ANI)





