Manipur al límite mientras la NIA investiga dos explosiones en Bishnupur







La investigación sobre el gemelo. explosiones en el distrito de Bishnupur de Manipur fue entregado a la NIA, dijeron funcionarios el martes.

Dos personas resultaron heridas en las explosiones consecutivas que sacudieron Ngaukon en la zona de la comisaría de policía de Phougakchao el lunes por la mañana, dijeron.

La primera explosión, que se sospecha fue causada por un artefacto explosivo improvisado (IED), se produjo alrededor de las 5.45 horas en una casa abandonada. El segundo se produjo a casi 200 metros de distancia, alrededor de las 8:45 horas, cuando los lugareños se reunieron después de enterarse de la explosión anterior.

«El caso ha sido remitido a la Agencia Nacional de Investigación (NIA) para una mayor investigación», dijo un comunicado emitido por la policía estatal.

«Se están llevando a cabo operaciones combinadas y de búsqueda en las zonas adyacentes y se ha reforzado la seguridad para evitar una mayor escalada de violencia. Se están llevando a cabo investigaciones y esfuerzos operativos para identificar y detener a los responsables de las explosiones», dijo.

El incidente intensificó aún más las tensiones en el inquieto estado, donde más de 260 personas murieron y miles quedaron sin hogar en los enfrentamientos étnicos que estallaron en mayo de 2023.

La casa, donde se produjo la primera explosión, permanece abandonada desde que estalló la violencia étnica, y su propietario y su familia viven actualmente en un campo de ayuda.

Varias organizaciones, incluida la Organización de Pueblos Indígenas y el Sindicato de Estudiantes de Manipur, pidieron un cierre de 24 horas en todo el estado, a partir de las 12 a. m. del miércoles, para protestar por la explosión.

La organización civil Meitei Comité Coordinador para la Integridad de Manipur (COCOMI) exigió una investigación inmediata, transparente y con plazos determinados sobre las explosiones.

Manipur ha estado bajo el gobierno del presidente desde febrero de 2025, después de que el Ministro Principal, N. Biren Singh, dimitiera en medio de críticas a la gestión por parte de su administración de los enfrentamientos étnicos entre Kukis y Meiteis.

