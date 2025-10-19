Manifestantes se manifiestan bajo la pancarta «No a los reyes» por el cierre del gobierno de EE.UU.







Protestando por la dirección del país bajo el presidente Donald TrumpLa gente se reunió el sábado por la tarde en Washington para manifestaciones de “No Reyes” en las que se hace referencia a Trump como un rey. El Partido Republicano del presidente las llama manifestaciones de “Odio a Estados Unidos”. Esta es la tercera movilización masiva desde el regreso de Trump a la Casa Blanca y se espera que sea la más grande.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Se presenta en el contexto de una cierre del gobierno que ha cerrado programas y servicios federales, pero está poniendo a prueba el equilibrio central de poder mientras un ejecutivo agresivo confronta al Congreso y a los tribunales de maneras que los organizadores advierten que es un deslizamiento hacia el autoritarismo estadounidense. La asistencia alimentaria a cuatro millones de personas de bajos ingresos podría estar en riesgo en noviembre si el cierre del gobierno no se resuelve para entonces. La economía del país y la industria de viajes, con graves retrasos en los vuelos, también se ven muy afectados. «Dicen que se refieren a mí como un rey. No soy un rey», dijo Trump la madrugada del viernes. Si bien las protestas anteriores de este año “No Kings” (contra los recortes de Elon Musk en la primavera y luego para contrarrestar el desfile militar de Trump en junio) atrajeron multitudes, los organizadores dicen que ésta está construyendo un movimiento de partido de oposición más unificado.

En una publicación de Facebook, Sanders de Vermont, ex candidato presidencial, dijo: «Es una manifestación de millones de personas en todo este país que creen en nuestra Constitución, que creen en la libertad estadounidense y no van a permitir que usted y Donald Trump conviertan este país en una sociedad autoritaria».

