Manifestantes indígenas interrumpen la entrada a la COP30 en Brasil y exigen acción climática







Brasil será el anfitrión de la edición de este año. Naciones Unidas conversaciones sobre el clima, destacando a los pueblos indígenas, cuyo sustento depende de la selva amazónica en la ciudad de Belem.

Manifestantes indígenas interrumpieron el acceso a la sede principal de la COP30 el viernes para exigir avances en materia de cambio climático y otras cuestiones. Esta marcha se llevó a cabo por segunda vez en la semana e interrumpió el movimiento de los participantes, lo que provocó largas filas para ingresar a los eventos del día. Un manifestante lo comparó con la violación de derechos y con decisiones tomadas sin consultar a los indígenas.

“Me gustaría que el calor derritiera la frialdad de la gente”, dijo Cris Julião Pankararu, del pueblo Pankararu en el bioma Caatinga de Brasil.

Se impidió a los manifestantes entrar en el lugar mediante militar brasileño personal. Paolo Destilo, del grupo ambientalista Deuda por el Clima, dijo que quería darles a las comunidades indígenas la oportunidad de hacer oír su voz.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente