





Irán atrajo a decenas de miles de manifestantes progubernamentales a las calles el lunes en una demostración de poder después de protestas a nivel nacional que desafiaron la teocracia del país. La televisión estatal iraní mostró imágenes de manifestantes abarrotando Teherán hacia la Plaza Enghelab, o Plaza de la "Revolución Islámica" en la capital.

Calificó la manifestación como un “levantamiento iraní contra el terrorismo sionista estadounidense”, sin abordar la ira subyacente en el país por la debilitada economía del país. Eso desató las protestas hace más de dos semanas. La televisión estatal transmitió imágenes de tales manifestaciones en todo el país, tratando de señalar que había superado las protestas, como afirmó más temprano ese mismo día el Ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

Según la Agencia de Noticias de Derechos Humanos, al menos 544 personas han sido asesinadas y más de 10.681 personas han sido arrestadas y trasladadas a prisiones en medio de protestas en Irán durante los disturbios. Araghchi dijo que había pruebas claras «que vinculaban esta violencia mortal con el Mossad». terroristas”, según informó Press TV.

«Irán está listo para las conversaciones»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán quiere negociar con Washington después de su amenaza de atacar a la República Islámica por su sangrienta represión contra los manifestantes. Irán no respondió de inmediato a sus comentarios, pero el lunes llamó a los manifestantes progubernamentales a salir a las calles en apoyo de la teocracia.

Irán rechaza la intervención de Estados Unidos

El Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica (CGRI) condenó enérgicamente los recientes “actos terroristas” llevados a cabo en medio de violentos disturbios en Irán y criticó al presidente de Estados Unidos. Donald Trump por lo que describió como “injerencia flagrante” en los asuntos internos del país. El IRGC dijo que, al igual que con los intentos anteriores de desestabilización por parte de los adversarios de Irán, los últimos actos de sabotaje cometidos por grupos terroristas respaldados por Estados Unidos e Israel están destinados al fracaso.

Camión acelera en manifestación en Los Ángeles

Un hombre condujo un camión U-Haul por una calle llena de manifestantes que se manifestaban en apoyo al pueblo iraní el domingo, lo que provocó que los manifestantes se apartaran del camino y luego corrieran tras el vehículo que circulaba a toda velocidad para intentar atacar al conductor. El camión, con una ventana y espejos laterales destrozados, fue detenido a varias cuadras de distancia y rodeado por coches de policía, y los agentes mantuvieron a raya a la multitud mientras los manifestantes rodeaban el camión, lanzaban puñetazos al conductor y arrojaban mástiles a través de la ventanilla del lado del conductor. El conductor no fue identificado de inmediato y nadie resultó gravemente herido en el incidente.

