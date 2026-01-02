Manifestación masiva en Irán provoca disturbios, siete personas muertas y decenas arrestadas

Teherán, LARGA VIDA – Al menos siete personas fueron reportadas fallecido De Irán mientras la violencia aumenta en una nueva ola protesta consecuencias antigubernamentales crisis económica Irán entró en su quinto día el jueves 1 de enero de 2026. Los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad se produjeron en varias zonas, lo que generó preocupación sobre una escalada de la situación de seguridad.

agencia de noticias semioficial, lejos informó que tres personas descritas como «alborotadores» murieron mientras intentaban asaltar una comisaría de policía en la provincia de Lorestán. En este incidente, según los informes, otras 17 personas resultaron heridas.

Imágenes de vídeo que circulaban en las redes sociales, que aún no pudieron ser verificadas de forma independiente, mostraban a individuos enmascarados incendiando vehículos y arrojando piedras alrededor de la escena en la ciudad de Azna, con disparos de fondo.

El incidente de Azna se suma a la creciente lista de muertes debidas a enfrentamientos, elevando a al menos siete el número de muertes relacionadas con las protestas.

Los medios estatales informaron que decenas de personas habían sido arrestadas en relación con la manifestación. Se desplegaron grandes cantidades de fuerzas de seguridad en las principales ciudades, mientras que testigos dijeron que la represión fue más dura en las zonas rurales.

En medio de crecientes tensiones, el presidente Massoud Pezeshkian intentó calmar la situación manteniendo un diálogo mientras visitaba una de las provincias afectadas por las protestas.

Según los informes, los disturbios se extendieron a otras zonas. El grupo de derechos humanos Hengaw, con sede en Noruega, dijo que al menos dos manifestantes murieron en la ciudad de Lordegan, en el oeste de Irán.

Fars también confirmó dos muertes en enfrentamientos en la ciudad, diciendo que los manifestantes quemaron neumáticos y atacaron a agentes de policía.

Según los activistas, otro hombre fue asesinado a tiros en la provincia de Isfahán.

La radio estatal iraní informó que un miembro de 21 años de la fuerza paramilitar Basij fue asesinado en la ciudad de Kuhdasht, Lorestan. El jefe de justicia provincial confirmó que los perpetradores serían tratados bajo una política de «tolerancia cero».

Sin embargo, Hengaw negó el informe oficial y afirmó que las víctimas no eran miembros de Basij, sino civiles baleados por las fuerzas de seguridad.

Los activistas, citando fuentes que consideran fiables, dijeron que las víctimas murieron por disparos en la cabeza a quemarropa, aunque esta afirmación no pudo ser verificada de forma independiente.