Manifestación laboral En el DPR, la policía prepara a los estudiantes evitando que participen en la acción

Yakarta, Viva – antes de manifestación obrero frente al edificio RPD/ MPR RI hoy, Polda Metro Jaya Tome pasos anticipatorios en varias áreas de amortiguamiento de Yakarta. Incluido el aislamiento para evitar que los estudiantes participen en la acción.

División de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, dijo la comisionada de policía Ade Ary Syam Indradi, su partido había colaborado con varias políticas para realizar patrullas, dando una apelación educativa, a medidas preventivas. Todo hecho para garantizar que la demostración funcione de manera segura y no es mal utilizada por ciertas partes.

«El objetivo es evitar que la situación se mantenga propicio y no hay partes que aprovechen este momento», dijo, el jueves 28 de agosto de 2025.



Jefe de la Comisionado de Relaciones Públicas de la Policía de la Policía de Metro Jaya, Ade Ary Syam Indradi,

Más tarde, los estudiantes que se encuentran yendo al DPR para unirse a la manifestación se les dirá que se vayan a casa nuevamente. Sin embargo, antes de ser grabados primero. Con estos pasos, las autoridades esperan asegurar la ciudad capital del potencial del caos y garantizar que las actividades comunitarias continúen funcionando sin problemas.

«Esperamos que todo pueda ser seguro», dijo.

Anteriormente informó, miles de personal conjunto se desplegarán para supervisar la demostración de trabajadores frente al edificio del Parlamento Indonesio, Central Yakarta, el jueves 28 de agosto de 2025.

El jefe de las relaciones públicas de la policía metropolitana de Yakarta, la comisionada de policía, Ade Ary Syam Indradi, dijo que había un total de 4,531 personal que mantendría la manifestación para seguir siendo propicio.

«La Policía Metropolitana de Yakarta preparó hasta 4,531 personal conjunto para asegurar la manifestación del grupo laboral», dijo Ade Ary en la sede de la Policía Regional de Metro Jaya, el miércoles 27 de agosto de 2025.

Miles de funcionarios consistieron en 2.174 miembros de la policía de Yakarta, 1.725 Sede de la Policía de Brimob y TNI, así como 632 personal de las filas de la estación de policía. Ade Ary también apeló a los trabajadores para que mantuvieran el orden en la transmisión de sus aspiraciones.