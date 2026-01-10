Manifestación de 13 días en 31 provincias de Irán mata a 65 personas

Teherán, LARGA VIDA – El número de muertes debido a las protestas en Irán ha aumentado a 65 personas, informó el sábado la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos de Irán (HRANA).

El informe publicado en el sitio web del grupo con sede en Estados Unidos decía demostración ha durado 13 días consecutivos.

Dijo que las protestas tuvieron lugar en 512 lugares en 180 ciudades en 31 provincias, lo que resultó en la muerte de 50 manifestantes, 14 agentes del orden y de seguridad y un civil afiliado al gobierno.

Las manifestaciones también dejaron decenas de heridos y 2.311 detenidos.

Según el informe, la mayoría de las heridas fueron causadas por balas de goma y de plástico.

Las autoridades no han emitido un comunicado sobre los muertos o heridos.

Irán ha sido testigo de una ola de protestas desde finales de diciembre, en gran parte debido a una fuerte caída en el valor del rial iraní y al empeoramiento de las condiciones económicas.

Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre cerca del Gran Bazar de Teherán y luego se extendieron a varias ciudades.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que Irán estaba «en grandes problemas» a medida que se extendían las protestas, y dijo que Estados Unidos estaba siguiendo de cerca los acontecimientos y advirtió a las autoridades contra el uso de fuerza letal.

Irán acusó a Estados Unidos e Israel de incitar a los disturbios, y los funcionarios advirtieron que las fuerzas de seguridad y el poder judicial «tendrán tolerancia cero con los saboteadores». (Hormiga)