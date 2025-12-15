Manifestación búlgara de la Generación Z derroca con éxito al gobierno

VIVA – Ola de protestas generación Z Bulgaria logró derrocar al gobierno del primer ministro Rosen Zhelyazkov. Esta acción llevada a cabo por la Generación Z Bulgaria también convierte a Bulgaria en el primer país europeo en convertirse en «víctima» de la ola de resistencia juvenil anticorrupción.

Se informó que el pasado jueves 11 de diciembre fue el pico de una ola de acciones llevadas a cabo por la Generación Z. Durante semanas, la Generación Z de Bulgaria ha estado protestando contra los casos de corrupción y las políticas económicas de la era Zhelyazkov.

Como resultado de ello, el jueves pasado Zhelyazkov anunció su dimisión en un discurso retransmitido en directo por televisión. El anuncio de su dimisión se produjo pocos minutos antes de que el parlamento votara una moción de censura.

El día después de la dimisión, el viernes 12 de diciembre de 2025, Bulgaria amaneció como el primer país de Europa en ver caer su gobierno debido a la presión directa de la generación nacida entre 1997 y 2012. Este hecho se produjo pocos días antes del anuncio oficial de la entrada de Bulgaria en la eurozona el 1 de enero, en medio de una atmósfera de agotamiento político y desconfianza pública generalizada.

Según la página CPG, las acciones de la Generación Z en Bulgaria no surgieron de la nada. El movimiento sigue los pasos de movilizaciones juveniles que anteriormente derribaron gobiernos en Bangladesh, Nepal, Sri Lanka y Madagascar, al combinar acción callejera y presión digital.

En otros países como Serbia, Filipinas, México, Indonesia y Perú, la misma generación también presiona a los gobiernos, expone escándalos y asedia centros de poder.

Con la capacidad de dominar las redes sociales, las transmisiones en vivo y la organización masiva a través de aplicaciones de mensajería, la Generación Z está emergiendo ahora como una fuerza política por derecho propio.

Esta generación une la desilusión económica, el rechazo a la corrupción y la desconfianza en la vieja élite en una narrativa global. El mensaje circuló a través de videos, memes y hashtags, luego terminó en las plazas y calles de la ciudad.

De la ira al colapso del gobierno de Zhelyazkov

Rosen Zhelyazkov encabeza un gobierno de coalición minoritario encabezado por el partido de centroderecha Ciudadanos para el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB).

El detonante de la crisis fue el proyecto de presupuesto de 2026, el primero elaborado íntegramente en euros. El plan incluye aumentos en las contribuciones a la seguridad social y en los impuestos a los dividendos, a cambio de un mayor gasto público.