Manifestación antigubernamental en Perú: un muerto y 102 heridos

Lima, EN VIVO – Una persona murió y otras 102 resultaron heridas en manifestaciones antigubernamentales en Lima, la capital. Perúel jueves, dijo la Defensoría del Pueblo de Perú.

Estallaron protestas en el centro de la ciudad, informó el diario La República. Los manifestantes exigieron la dimisión del nuevo presidente José Jeri y de los miembros del Congreso, así como la derogación de una serie de leyes que se consideraba que habían empeorado la tasa de criminalidad del país.

«Me entristece tener que reportar la muerte de un ciudadano en un hecho que aún se investiga», dijo a radio RPP el Defensor del Pueblo en funciones, Fernando Lozada.

Cuando se le preguntó si la víctima murió como resultado de los disparos, Lozada dijo que aún estaba bajo investigación.

«Hasta la fecha, personal de la Defensoría del Pueblo informa que 102 personas heridas han sido hospitalizadas, entre ellas 24 civiles y 78 policías», dijo la agencia en un comunicado a través de su cuenta X (antes Twitter).

Su partido también informó que 10 personas habían sido detenidas en relación con la acción.

Los disturbios se produjeron después de que cientos de manifestantes se reunieran frente al edificio del Congreso de Perú el 10 de octubre, tras la decisión del parlamento de destituir a la presidenta Dina Boluarte. Luego, el ex líder del Congreso, José Jeri, prestó juramento para reemplazar a Boluarte como presidente.

Perú ha estado enfrentando una crisis de seguridad que se ha agravado en los últimos años, marcada por crecientes casos de asesinatos, robos, extorsiones y amenazas contra pequeñas empresas por parte de grupos criminales.

Esta creciente inseguridad ha desencadenado repetidamente oleadas de huelgas y manifestaciones ciudadanas en varias regiones, aumentando la presión sobre el gobierno recién formado.

Las autoridades dijeron que estaban llevando a cabo una investigación sobre las muertes y lesiones sufridas por los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

El gobierno también hace un llamado a la población a mantener la calma y abstenerse de actos de violencia mientras el proceso legal esté en curso. (Hormiga)