Maneras cómodas de andar en moto en la temporada de lluvias

Jacarta, VIVA – Estación Lluvia A menudo se convierte en un desafío para los automovilistas. motocicletaespecialmente aquellos que dependen de vehículos de dos ruedas para sus actividades diarias. Las carreteras resbaladizas, la visibilidad limitada y las condiciones de la carrocería que se cansan fácilmente hacen que el confort de conducción a menudo disminuya.

Lea también: Fuertes lluvias caen sobre Yakarta, 6 RT y 4 carreteras sumergidas en inundaciones



Sin embargo, conducir una moto bajo la lluvia puede resultar cómodo si lo haces con la preparación adecuada. No sólo se trata de seguridad, la comodidad también juega un papel importante a la hora de mantener a los conductores concentrados en la carretera.

Adaptado por VIVA Otomotif de la página de Suzuki, lunes 12 de enero de 2026, lo más básico a considerar es elegir el equipo de conducción adecuado. Los chubasqueros tipo traje se consideran más cómodos porque no se agitan fácilmente ni alteran el equilibrio cuando la moto está en movimiento.

Lea también: Debido a la lluvia y los charcos, esta es una lista de los corredores de Transjakarta que experimentan retrasos



Además de un impermeable, también es muy útil llevar guantes impermeables. Mantener las manos secas hace que el agarre del acelerador y los frenos sea más estable, de modo que el conductor no se canse fácilmente al conducir largas distancias.

Otro factor que muchas veces se pasa por alto es el estado del casco y la visera. Una visera transparente con revestimiento antivaho mantendrá su visión clara incluso cuando llueve mucho y la temperatura del aire baja.

Lea también: BMKG: Hoy en día toda la zona de Yakarta tiene potencial para tormentas eléctricas



También se recomienda a los pasajeros que usen ropa hecha con materiales de secado rápido. Además de ser más cómoda para el cuerpo, este tipo de ropa ayuda a prevenir el frío excesivo que puede reducir la concentración.

El confort de conducción en época de lluvias también depende mucho del estado de la moto. Los neumáticos con buenos surcos son capaces de eliminar el agua de forma óptima y reducir el riesgo de resbalar en carreteras mojadas.

La presión de los neumáticos debe comprobarse periódicamente. Unos neumáticos demasiado duros o demasiado planos pueden hacer que la moto se sienta inestable al cruzar charcos o carreteras resbaladizas.

El estilo de conducción también debe adaptarse a las condiciones de lluvia. Mantener una velocidad constante y evitar maniobras bruscas hará que el viaje sea más seguro y menos agotador.

Los motociclistas también necesitan estar más relajados al controlar la motocicleta. Una posición tensa del cuerpo en realidad hace que uno se canse rápidamente y aumenta el riesgo de perder el control cuando se enfrenta a condiciones difíciles de la carretera.