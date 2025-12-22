Manera fácil de reparar una moto sin gastar mucho dinero

Jacarta – Costos de mantenimiento motocicleta suele ser una consideración importante para los usuarios de dos ruedas, especialmente hacia finales de año. Mientras que, servicio El mantenimiento de rutina sigue siendo importante para mantener el rendimiento del vehículo y que siga siendo cómodo y seguro de usar.

Lea también: A menudo se confunde, esta es la diferencia entre el servicio regular y las puestas a punto del automóvil.



Llegan buenas noticias para los usuarios de motos automáticas Honda que quieran realizar el mantenimiento sin gastar mucho dinero. Con cierre a 2025, habrá un programa de servicio económico diseñado para facilitar a los consumidores el mantenimiento del estado de sus motocicletas.

El principal concesionario de motocicletas Honda de Yakarta-Tangerang, PT Wahana Makmur Sejati (WMS), presenta un programa titulado Promoción navideña de diciembre. Este programa ofrece un descuento de servicio del 25 por ciento válido hasta el 31 de diciembre de 2025.

Lea también: ¡Listo para conquistar terrenos empinados! La policía regional de NTT despliega 20 motocicletas Bhabinkamtibmas en las islas exteriores



Los propietarios de motocicletas automáticas Honda con cilindradas que van desde 110 cc a 160 cc pueden disfrutar de esta promoción. Curiosamente, la promoción es válida en toda la red oficial de talleres de AHASS en las áreas de Yakarta y Tangerang.

A través de este programa, WMS quiere brindar soluciones de mantenimiento más prácticas y asequibles para los consumidores. Además de precios más bajos, la calidad del servicio se mantiene porque lo realizan mecánicos profesionales certificados por Honda.

Lea también: Un motociclista muere en el sur de Yakarta tras caer y luego ser atropellado por un Mini Transjakarta



En la promoción navideña de diciembre, los consumidores pueden elegir tres paquetes de servicios superiores según las necesidades de su vehículo. El primer paquete incluye servicio completo, cambio de aceite y filtro de aire.

El segundo paquete incluye servicio completo, cambios de aceite y bujías para mantener la calidad de la combustión del motor. Mientras tanto, el tercer paquete consta de un servicio completo, cambio de aceite y refrigerante para garantizar que el sistema de refrigeración funcione de manera óptima.

El jefe del Departamento de Servicio Técnico de PT Wahana Makmur Sejati, Benedictus F. Maharanto, dijo que este programa se presentó para facilitar a los consumidores la realización de mantenimiento de rutina.

«A través de la promoción navideña de diciembre, queremos facilitar a los consumidores de motocicletas automáticas Honda realizar el mantenimiento de rutina», dijo, citado. VIVA Automotriz Del comunicado oficial del lunes 22 de diciembre de 2025.

Para disfrutar de esta promoción, los consumidores deben utilizar la aplicación WANDA como medio para solicitar servicios. Esta aplicación facilita a los usuarios reservar servicios, monitorear el historial de mantenimiento y obtener la información promocional más reciente.