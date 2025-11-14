Manera fácil de pagar impuestos, ahorrar en servicio de automóvil manual versus automático y Aerox eléctrico

Jacarta – Una serie de novedades automovilísticas volvieron a llamar la atención de los lectores el jueves 13 de noviembre de 2025. A partir del pago de propinas impuesto sobre vehículos sin tener que hacer cola, comparación de costos de servicio entre móvil manual y automático, hasta filtraciones interesantes sobre Yamaha Aerox quien entró en la era eléctrica. El siguiente es un resumen completo.

1. Mientras se realiza el blanqueo, aquí se explica cómo pagar el impuesto sobre vehículos sin hacer cola en el calor

Aplicación o Señal Nacional Samsat Digital

El programa de blanqueo de impuestos está siendo utilizado nuevamente por muchos propietarios de vehículos que desean liquidar sus obligaciones sin problemas. Existe un método sencillo que se puede utilizar para no tener que hacer largas colas en la oficina de Samsat, incluso se puede hacer desde casa. ¿Cuáles son los pasos y cómo garantizar que el proceso se desarrolle sin problemas? Leer más.

2. Coches manuales o automáticos, ¿cuál es más económico en costes de servicio?

El debate sobre coches manuales y automáticos parece interminable, especialmente en lo que respecta a los costes de mantenimiento. Mucha gente piensa que la automática es más cara, pero en realidad hay varios factores que muestran resultados diferentes en el campo. ¿Qué hace que los costos del servicio para estos dos tipos de transmisión sean tan diferentes? Leer más.

3. Yamaha Aerox introducida en la era eléctrica, su potencia es sorprendentemente deliciosa

Yamaha Aerox finalmente sigue la tendencia de la electrificación al aparecer en una versión eléctrica más potente. El diseño es cada vez más deportivo, mientras que se dice que las prestaciones han aumentado drásticamente gracias a la nueva tecnología incorporada. ¿Cuánto mejora el Aerox eléctrico respecto a su versión de gasolina? Leer más.