Manera efectiva de deshacerse de los anuncios en teléfonos Android, ¡la número 2 más efectiva!

Jacarta – Uno de los problemas que suelen experimentar los usuarios de teléfonos móviles. Androide es una apariencia anuncio que aparece de repente en la pantalla. Estos anuncios pueden aparecer en varios lugares, desde el navegador, la pantalla principal, la pantalla de bloqueo hasta aplicaciones de terceros y, por supuesto, son bastante perjudiciales para las actividades del usuario.

Lea también: El coche eléctrico se conduce solo, Xiaomi culpa al iPhone



La aparición de anuncios en androide Puede deberse a varias cosas, como la configuración del navegador que permite la visualización de anuncios, el sistema Android que proporciona permisos predeterminados o aplicaciones maliciosas que portan virus. Por eso, es importante saber cómo bloquear anuncios en un celular Android para que la experiencia de uso siga siendo cómoda.

La siguiente es una guía completa sobre cómo eliminar anuncios en un teléfono celular Android de manera fácil y efectiva, informada por varias fuentes el martes 28 de octubre de 2025.

Lea también: Brillante mercado de valores asiático liderado por un rápido aumento de las acciones Samsung establece asociación con OpenAI



1. Desactive los anuncios emergentes en Google Chrome

Lea también: Lista de marcas de teléfonos móviles listas para adoptar Snapdragon 8 Elite Gen 5



Abra Google Chrome en su teléfono Android, luego haga clic en el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha y seleccione el menú «Configuración». Después de eso, vaya a «Configuración del sitio» y seleccione «Ventanas emergentes y redirecciones», luego desactive la opción. Regrese al menú anterior, seleccione «Anuncios intrusivos» y desactive la opción «Anuncios intrusivos» para que ya no aparezcan anuncios al navegar por Internet.

2. Deshabilite las notificaciones de anuncios en Google Chrome

Aún en la aplicación Google Chrome, abra el menú «Configuración», luego seleccione «Configuración del sitio» y haga clic en la opción «Notificaciones». Desactive la función de notificación para que los anuncios promocionales ya no aparezcan en forma de ventana emergente.

3. Ingrese al modo seguro para eliminar aplicaciones maliciosas

Si los anuncios aparecen con demasiada frecuencia, podría tratarse de una aplicación maliciosa. Sin duda, los usuarios pueden ingresar al Modo seguro, donde solo se ejecuta el sistema Android predeterminado sin aplicaciones adicionales. Para hacer esto, mantenga presionado el botón de encendido hasta que el teléfono se apague, luego vuelva a encenderlo presionando los botones de encendido y bajar volumen simultáneamente. Si los anuncios no aparecen en el modo seguro, significa que hay una aplicación maliciosa que debe eliminarse.

4. Activa Play Protect

Abra la aplicación Google Play, vaya al menú de configuración y luego seleccione Play Protect. Habilite la opción «Escanear aplicaciones con Play Protect» para detectar y eliminar aplicaciones que tienen el potencial de contener anuncios maliciosos.