Yakarta, Viva -En el marco del 80º Día de la Independencia de Indonesia, Nueva era colaborar con comunidad Amantes del sombrero El más grande de Indonesia, el Indonesia Caps Club (ICC). Ambos lanzaron una colección de sombreros de edición limitada «Bones», como una de las nuevas estrategias de era para llegar al mercado en el segmento de la comunidad.

El gerente de marca de marketing de mapas activo de Adiperkasa, Joshua Prakoso Wibowo afirmó, como una marca que ha existido en Indonesia durante casi 30 años, New Era es una marca global que continuará innovando para ser relevante para la gente indonesia, incluso a través de la colaboración con comunidades locales.

«Estamos colaborando con el Indonesia Caps Club desde conceptos de lluvia de ideas hasta la creación de sus diseños de sombrero, de modo que la colección resultante realmente tiene un toque local auténtico», dijo Joshua en su declaración, lunes 18 de agosto de 2025.

«Esperamos que esta colección de Bones pueda ser el orgullo del pueblo indonesio, y pueda ser recibido con entusiasmo por el amante y los coleccionistas de CAP en Indonesia», dijo.

Joshua explicó, el nombre «huesos» o hueso en indonesio, se refiere a los valores nacionales que son el marco o la base de la CPI como ciudadanos indonesios. Esta serie de colecciones muestra que el espíritu del nacionalismo puede estar presente a través de las formas modernas, incluso a través de la expresión de la moda de los streetwear.

Esta colección viene en la nueva silueta de la era de 59 años, la gorra ajustada de béisbol (justo en la cabeza) que está diseñada sin correa. 59fifty es el Silhuet chineico de una nueva era que ha existido desde 1954. Esta colaboración viene con dos variantes: ICC y +62.

La variante ICC tiene un diseño rojo, que muestra el logotipo de White Indonesian Caps Club en la parte delantera y la escritura del «Club de Caps de Indonesia» escritura a mano en la parte posterior. Y, el verde brillante brumoso que representa el archipiélago indonesio.

La segunda variante, +62, tiene un diseño negro con un código +62 con fuentes que se asemejan a los huesos, típicos de los huesos. Código +62, que es un código telefónico internacional, se siente como la identidad moderna del pueblo indonesio. Además, el Red Bebrim simboliza el coraje, el entusiasmo y la energía del pueblo indonesio.

Tanto las variantes ICC como +62 tienen detalles de bordado «indonesios» con resaltados, enfatizando la unidad de la diversidad de los indonesios.

«En la variante ICC, este bordado se coloca en la banda de sudor interna, mientras que la variante +62 en la parte posterior del sombrero», dijo.