Manejo de académicos, desarrollando turismo sostenible en el área de West Sumatra Mandeh

Yakarta, Viva – Pertamina Gas Subholding, Pt Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), realizando su compromiso para alentar el desarrollo sostenible, para optimizar el turismo local en el país.

Secretario Corporativo de PGN, Fajriyah Usman, una forma de su implementación es a través del programa de desarrollo educativo y empoderamiento de la comunidad Local, como lo hizo PGN en la región Mando y el río Nyalo, Pesisir Selatan Regency, Sumatra occidental.

Cooperando con estudiantes de la conferencia real de aprendizaje y empoderamiento de la comunidad (KKN PPM) de la Universidad Gadjah Mada (UGM), Fajriyah se aseguró de que el programa hubiera logrado capacitar a la comunidad circundante para producir productos procesados a partir de recursos en el área.

«Es decir, a partir de los productos de té de hojas de karamunting, artesanías de batik hechas de tintes naturales desde Gambier, hasta productos alimenticios procesados como mermelada, jarabe de Nipah y atún rallado», dijo Fajriyah en su declaración, jueves 7 de agosto de 2025.



PGN, National Children’s Day (HAN) 2025

Él dijo que el progreso de un área debe comenzar a aumentar la capacidad humana, por lo que actividades como esta pueden ser un puente importante para lograr este objetivo.

Por lo tanto, como parte de la suposición de gas de Pertamina, Fajriyah enfatizó que PGN continuará fortaleciendo el papel estratégico para apoyar los esfuerzos de sostenibilidad a los aspectos ambientales, la mejora de la economía local y el desarrollo de la generación más joven.

«Este programa KKN es una forma de sinergia que alentamos a proporcionar beneficios a largo plazo para la comunidad», dijo.

Del mismo modo, el supervisor de campo (DPL) KKN PPM, dijo el profesor Deendarlianto, el salto de los estudiantes de UGM KKN en Mandeh fue la primera vez. Pero al ver el éxito de esta primera etapa, su grupo continuará el programa durante los próximos tres años.

Se espera que este programa conjunto de PGN realmente pueda alentar el área de Mandeh para transformarse en la región Turismo en curso y avanzar en la economía de la comunidad local circundante.

«El área turística de Mandeh es un nuevo destino turístico y el segundo destino turístico después de Bukittinggi. Queremos asegurarnos de que Mandeh pueda convertirse en un área turística sostenible. Se espera que la presencia de estudiantes de KKN fomente el desarrollo de la capacidad de la comunidad y las MIPYME», dijo.