Manejó 384 casos, arrestó a 366 sospechosos

Jacarta – Policía Puerto de Tanjung Priok desenrollar lanzamiento de fin de año 2025 en la sala de policía del puerto de Tanjung Priok, miércoles 31 de diciembre de 2025. Esta actividad fue dirigida directamente por el jefe de policía del puerto de Tanjung Priok, AKBP Martuasah Tobing y asistieron los principales rangos de la policía y el equipo de medios.

En la conferencia de prensa, el jefe de policía transmitió los logros de desempeño de la policía portuaria de Tanjung Priok a lo largo de 2025, desde los campos de aplicación de la ley y erradicación de narcóticos hasta el entrenamiento y las actividades preventivas para mantener la estabilidad de la seguridad y el orden público (kamtibmas) en la jurisdicción del puerto de Tanjung Priok.

A lo largo de 2025, la policía portuaria de Tanjung Priok registró el manejo de 348 casos, de los cuales 252 casos de delitos generales y 96 casos de delitos de narcóticos.

De este número, 320 casos se resolvieron exitosamente con una tasa de resolución de casos que alcanzó el 92 por ciento. El número total de sospechosos arrestados fue de 366 personas, de los cuales 239 sospechosos de delitos generales y 127 sospechosos de narcóticos.

Martuasah también explicó una serie de revelaciones de casos destacados, incluida la revelación del caso de asesinato en Jalan Pendaratan Udang, Muara Angke, que fue descubierto en menos de 24 horas. Además, en menos de 24 horas también se resolvió con éxito el caso de robo violento contra extranjeros procedentes de Francia en el Puesto 6 del puerto de Sunda Kelapa con ocho sospechosos.

Aparte de eso, la policía portuaria de Tanjung Priok logró descubrir 22 casos de trampa, fraude y robo con 24 sospechosos, cuatro casos de fraude, 21 casos de falsificación de documentos, 12 casos de uso indebido de gas LPG de 3 kilogramos subsidiado y 13 casos de juegos de lotería en la zona del norte de Yakarta.

En el ámbito de la erradicación de estupefacientes, la Unidad de Estupefacientes de la Policía Portuaria de Tanjung Priok logró descubrir varios casos importantes, incluida la revelación de metanfetamina con un peso bruto de 10.344 gramos en la terminal de pasajeros PELNI del puerto de Tanjung Priok, así como el desarrollo de una red de narcóticos con pruebas de metanfetamina con un peso bruto de 896,76 gramos en el aeropuerto de Soekarno-Hatta.

El total de pruebas de narcóticos confiscadas a lo largo de 2025 alcanzó un valor económico de 199.028.475.000 IDR y se estima que salvó 94.217 vidas de la amenaza del abuso de narcóticos.

En el ámbito de la orientación y la prevención, la policía del puerto de Tanjung Priok lleva a cabo activamente actividades de extensión comunitaria, viernes de confianza, viernes de bendición, resolución de problemas, foros de discusión grupal (FGD), asistencia social y distribución de arroz SPHP.