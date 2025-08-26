Manejar seriamente las plagas de la mosca de la fruta, el gobernador Bobby Nasution enfatiza estas tres cosas

VIVA – Gobernador de Sumatra del Norte (Sumatra del Norte) Nasución de Bobby El manejo más serio jerga volar Fruta especialmente en plantas naranjas. Datos, control de plagas y ayuda a resolver los problemas de los agricultores para que el enfoque de manejar las moscas de la fruta en el futuro cercano.

Observaciones fotográficas: Gobernador de Sumatra del Norte, Bobby Nasution presidió la reunión de coordinación de la producción y la transmisión posterior de los productos de naranja celebrados en la sala de reuniones 1, segundo piso de la Oficina del Gobernador de Sumatra del Norte, Jalan Diponegoro No. 30, Medan, lunes (8/25/2025).

Bobby Nasution preguntó a las regiones de la regencia que tienen plantaciones naranjas, incluidas Karo, Simalungun, Dairi, Pakpak y North Tapanuli, preparando datos precisos relacionados con la tierra y el número de agricultores. Para que el gobierno provincial (Pemprov) de Sumatra del Norte pueda establecer la política correcta.

Luego, implementando el manejo de moscas de la fruta utilizando tecnología y conceptos de PT Agrari. Y finalmente, relacionado con la financiación de los agricultores de naranja que actualmente están experimentando problemas bastante complejos.

«Esas son tres cosas que debemos hacer, cada una de las cuales tiene una porción que realiza el gobierno local, cuáles son realizadas por la provincia y qué partes asociadas, la acción debe ser apropiada, especialmente los datos porque nos mudaremos desde allí», dijo Bobby Nasuución después de la reunión de coordinación de la producción y la transmisión de Orange en la oficina del gobernador de North Sumatra, el gobernador de Jalan, el diponegoro de Jalan 30, el lunes, el lunes, el lunes (25).

Según Bobby, el gobierno provincial de Sumatra del Norte llevará a cabo una intervención directa en el próximo mes manejando la plaga de moscas cítricas de frutas. La esperanza, de modo que el método que ha sido conceptualizado puede funcionar bien.

«Todas estas actividades deben realizarse en el campo, el programa se realiza, legalidad, interveniremos para el próximo mes», dijo Bobby Nasution.

El CEO de PT Agri Robertus Theodore dijo que el problema que muchos agricultores de naranja experimentan hoy es el problema de la financiación. No unos pocos agricultores naranjas que están endeudados, por lo que el jardín es abandonado o cambiado a otras plantas.

«No unos pocos agricultores naranjas que están realmente difíciles, están en deuda, no pueden someterse al banco porque el pago está estancado, sus naranjas también sufren pérdidas, nosotros y el gobernador queremos resolver este problema», dijo Robertus.

Robertus agradece que Bobby Nasution tenga una gran atención a las naranjas originales de Sumatra del Norte. Esperaba que el esquema que habían implementado en el área de datos de Liang Melas (LMD), Karo, pudiera implementarse en áreas que tienen plantaciones naranjas.

«Este esquema se lleva a cabo con éxito en LMD, y queremos aplicarlo en otro lugar, porque para resolver el problema de las moscas de la fruta debe hacerse en un área y juntos, si no lo hacemos en serio, las naranjas de Karo pueden extinguirse como otras naranjas», dijo Robertus.

El regente de Karo, Antonius Ginting, dijo que actualmente hay 4.841 hectáreas de plantaciones de naranja activa. A pesar de que unos años antes, las plantaciones de naranja en Karo habían alcanzado las 20,000 ha.

«Estos son los datos reales de una plantación de naranja activa, pero volveremos a los que necesitamos aplicar este método, hay indicadores que deben cumplirse, por supuesto, para que se pueda resolver el manejo de las moscas de la fruta», dijo Antonius.

Presentes en la reunión estuvieron el regente Dairi Vickner Sinaga, el regente adjunto de Pakpak Mutsyuhito Solin y otros representantes regionales. También estaban presentes el jefe de seguridad alimentaria, cultivos alimentarios y horticultura, North Sumatra Rajali, así como otros OPD relacionados.