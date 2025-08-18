Mandy Moore se une a la serie de la NFL de Dan Fogelman en Hulu

Mandy Moore es la última incorporación a Y FogelmanLa próxima serie ambientada en la NFL en Hulu, Variedad ha confirmado.

La serie sin título se anunció originalmente en octubre de 2024. Los detalles exactos de la trama y los personajes se mantienen principalmente en secreto, aparte del hecho de que el programa se establece dentro del mundo de la NFL con un componente familiar generacional.

Moore protagonizará junto a los miembros del reparto previamente anunciados Christopher Meloni y William H. Macy. Moore interpretará a la hija del dueño del equipo, interpretada por Macy. Meloni interpretará al entrenador en jefe.

El casting marca una reunión para Moore y Fogelman, ya que Moore protagonizó anteriormente el drama NBC de Fogelman «This Is Us». También es la segunda reunión de «This Is Us» que Fogelman ha realizado en Hulu en Lea, como la alumna de la serie Sterling K. Brown protagoniza la serie de Fogelman «Paradise» en The Streamer. Ese espectáculo actualmente está preparando su segunda temporada.

Fogelman es el escritor y productor ejecutivo de la serie. Jess Rosenthal también Exeuctive produce junto con David Ellison, Jesse Sisgold y Jason T. Reed para Skydance Sports. El vigésimo televisión producirá. Fogelman está actualmente bajo un acuerdo general en 20th TV.

Más por venir …