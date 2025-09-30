Mandiri, mi amigo, está presente en Taiwán, alienta a PMI a convertirse en un empresario duro e independiente

VIVA – Banco Mandiri enfatizó el compromiso de apoyar el empoderamiento sostenible para los trabajadores migrantes indonesios (PMI). Para realizar este compromiso, Bank Mandiri a través del programa Mandiri mi mejor amigo Próximamente en Taiwán, a través de la sinergia con la Oficina de Comercio y Económica de Indonesia (KDEI).

Para obtener información, Mandiri Sahabatku es un programa de empoderamiento de PMI dirigido por Bank Mandiri para desarrollar un espíritu empresarial, aumentar la educación financiera y preparar un futuro mejor para que PMI se convierta en emprendedor y contribuya a la economía indonesia.

Celebrada en el Hall de Taipei Kdei el domingo (28/9), a esta actividad asistieron más de 110 PMI que trabajaron en el sector de enfermeras familiares y mayores, así como la salud básica y también asistieron el jefe de Kdei Taipei Arif Sulistiyo. En esta ocasión, el Banco Mandiri invitó a varios expertos financieros, incluidos académicos de la Universidad Brawijaya Yuli Rahmawati para presentar capacitación para acelerar la transformación de PMI en empresarios independientes, financieramente duros y listos para crear nuevos empleos.

Mientras tanto, el SEVP de Bank Mandiri Relaciones institucionales Dadang Ramadhan dijo que el programa fue diseñado no solo para proporcionar material, sino también un apoyo integral en términos de mentalidad, habilidades técnicas, de planificación financiera realista y estrategias de construcción de negocios.

Más que eso, Mandiri Sahabatku continuó a Dadang, se convirtió en parte de la estrategia inclusiva del banco codificada por las acciones de BMRI para apoyar el desarrollo de capacidades del talento PMI que está en línea con el tema del 27 aniversario del Banco Mandiri «Sinergi Building the Country». Esto también está en sintonía con la dirección de la política gubernamental a través del programa ASTA CITA, especialmente en la construcción de la competitividad del trabajo y la economía del pueblo.

«Mandiri, mi amigo, alienta a PMI a ser emprendedores al regresar al país, así como a construir un estilo de vida financiero de la educación financiera que van desde los hábitos de ahorro, la inversión, hasta la creación de habilidades que se pueden practicar de inmediato. Con suerte, las familias en Indonesia pueden participar en el manejo de un negocio en paralelo», dijo en su declaración oficial el martes (30/9).

En este programa inaugural en Taiwán, el banco mandiri está presente al proporcionar materiales de planificación financiera, que equipan a los participantes con gestión financiera personal, inversión, a la mentalidad del emprendimiento y las estrategias para construir un negocio sostenible. Mientras que el académico de las Universitas Brawijaya trajo material sobre el «manejo del estrés» para reconocer, manejar el estrés en el entorno laboral, incluida la resiliencia mental.

Para PMI, se sienten los beneficios de este programa. Nur Kholifah, sector de hospitalidad de PMI de Kendal, dijo que estaba motivado para abrir un negocio después de asistir a la clase de planificación financiera.

«Desde la clase de planificación financiera comencé a comprender cómo registrar y separar los ahorros de capital. Mi objetivo el próximo año puede abrir una pequeña empresa con mis hermanos menores en la aldea. Hoy puedo obtener la ciencia de la planificación», dijo.

Desde que se implementó por primera vez en 2011, Mandiri Sahabatku ha sido asistido por 21.472 PMI repartidos por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Malasia, Japón y Corea del Sur. A nivel nacional, este programa es seguido por el desarrollo sostenible para Purna PMI y las familias en varios bolsillos PMI, especialmente Indramayu, Cilacap, Ponorogo, Malang para garantizar habilidades, acceso bancario y negocios en desarrollo.

Además de la capacitación, Mandiri Sahabatku también está integrado con el programa Livin ‘Around the World (LATW), que presenta el ecosistema digital Livin’ por Mandiri a los clientes de la diáspora. A través de la presencia de Livin ‘by Mandiri, PMI puede abrir una cuenta con un SIM local, acceder a transacciones diarias, para invertir. No solo eso, Bank Mandiri también presenta una promoción especial en forma de recompensas de hasta RP500,000 para nuevos usuarios.

Este programa también es una forma tangible del compromiso del banco Mandiri para alentar la inclusión financiera y económica de la comunidad, así como para apoyar la aplicación de los principios de ESG y el logro de los ODS, especialmente en aumentar la capacidad de recursos humanos, crear oportunidades comerciales y fortalecer la resistencia económica de la familia PMI.

«Con el espíritu de sinergia en el desarrollo del país, el banco Mandiri cree en la sinergia entre el gobierno, la banca y la comunidad PMI se convertirá en un motor importante para mejorar el bienestar de las familias migrantes, ampliar la independencia comercial y construir la competitividad de los trabajadores indonesios en el ámbito global», concluyó Padang.