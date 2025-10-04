Mandiri Looping for Life Education 1,000 estudiantes de Mandalika y fortalecimiento de MIPYMES en MotoGP 2025

VIVA – Da la bienvenida al título Motogp 2025 de Mandalika, Banco Mandiri Nuevamente mostró su compromiso de alentar la sostenibilidad y el empoderamiento de las comunidades locales. A través de la iniciativa Mandiri Looping de por vidaBank Mandiri educó a 1,000 estudiantes de secundaria en torno a Mandalika con respecto a la gestión de los desechos textiles, reduciendo las emisiones de carbono.

El Secretario Corporativo del Banco Mandiri, M. Ashidiq Iswara, explicó que esta actividad no era solo un medio de alfabetización ambiental, sino también en línea con el presidente de ASTA CITA, Prabowo, para imprimir recursos humanos superiores y fortalecer la independencia económica a través de MIPYME.

«Presentamos a Mandiri Looping de por vida como una forma de compromiso y sinergia para apoyar la aceleración de las transiciones hacia un estilo de vida sostenible. Al involucrar a la generación joven de Mandalika, queremos crear conciencia al principio de esa sostenibilidad es una base importante para el futuro de la nación», dijo Ossy el saludo familiar de Ashidiq en su declaración oficial, el sábado (4/10).

En este programa, los estudiantes no solo obtienen material sobre la reducción de las emisiones de carbono a través del tratamiento de residuos textiles, sino que también experimentaron el proceso de impresión de pantalla en vivo directamente en la bolsa de zapato reciclada. Esta activación involucra a los artistas de impresión de pantalla local de Lombok, proporcionando así el espacio para el crecimiento económico creativo al tiempo que fortalece la identidad cultural.

«Queremos que los estudiantes de Mandalika no solo sean espectadores de MotoGP, sino que también se conviertan en agentes de cambio que entienden la importancia de manejar el medio ambiente y mover la economía local», explicó.

En esta ocasión, el Banco Mandiri también abrazó a las MIPYME, Wiratea para introducir innovaciones de productos MIPYME basados ​​en la sabiduría local que se centraron en los negocios sostenibles. A través de productos de arroz con latte Kencur y bebidas contemporáneas que utilizan ingredientes naturales, se espera que Wiratea ayude a ampliar la visión sobre los productos procesados ​​de especias originales indonesios al mercado extranjero.

Además de la educación ambiental y la introducción de la economía creativa, el banco mandiri también proporciona educación financiera a los estudiantes sobre la importancia de ahorrar desde el principio. Los participantes fueron introducidos en la aplicación de Mandiri, que facilitó las transacciones digitales de manera rápida, segura y moderna.

En esta ocasión, los estudiantes también fueron presentados al planeta Livin ‘Planet, la calculadora de carbono que ayudó a la comunidad a calcular los rastros de carbono de las actividades diarias y las convirtió en contribuciones a la siembra de árboles.