Mandiri Cómo taspen fomentar el rendimiento del negocio ASN MSME UMKM al TNI/POLRI

Yakarta, Viva – Banco Mandiri taspen confirma su compromiso de mejorar la economía y el bienestar de la comunidad, especialmente las MIPYMES jubilado Aparato civil estatal (ASN) y TNI/Polri. Uno de ellos a través del programa Puesto en la carretera Mantap Sejahtera y el primer agente de Shop Club Mantap en Antapani, Bandung City.

Director de TI y Digital Bank Mandiri Taspen Widi Nugroho reveló que esta colaboración es una colaboración entre Bank Mandiri Taspen y Indogrosir y Indofood Club Partners. A través de la apertura de Warung Mantap Sejahtera Outlet y el agente Mantap Club de la tienda SNA propiedad de los retirados Asn IMas Sukmariah y HM Nur.

«Como parte de nuestro compromiso de empoderar a este retiro, el banco Mandiri Taspen lanzó un programa empresarial a través de Warung Mantap Sejahtera y Mantap Club Agent, que ayudará a mejorar el bienestar abriendo las oportunidades de nuevas personas, especialmente en términos de agencia», dijo citó a partir de su declaración el lunes 22 de septiembre de 2025.

Explicó que Warung Mantap Sejahtera es un programa de asociación para ayudar a los retirados ASN y TNI/POLRI a administrar el moderno negocio de la tienda de comestibles. Uno de los programas de asociación es a través de facilidades de crédito para apoyar el capital comercial del puesto.

Se ofrecen cuatro paquetes de asociación, a saber, los paquetes de plata, oro, platino y diamantes a partir de Rp45 millones. Cada paquete tiene diferentes beneficios según las necesidades de los clientes.

«Esperamos que a través de este programa, el banco Mandiri Taspen junto con los jubilados aún sean activos y productivos en la jubilación y también obtenga ingresos adicionales. Y con suerte esta tienda SNA continúa creciendo», dijo Widi.

El propietario de la tienda de SNA IMAS Sukmariah Este programa puede alentarse a darse cuenta de su sueño de construir un negocio moderno de la tienda de comestibles. La presencia de este puesto de comestibles moderno puede ser la primera opción de la sociedad para satisfacer las necesidades diarias. «Queremos proporcionar el mejor servicio a precios amigables, además de ser parte de la vida de los ciudadanos de Bandung», dijo.

«Nos aseguramos de que no aumente el precio, obedezca los precios establecidos por Indogrosir. Si veo que esto es más barato en comparación con los mayoristas locales que existen cerca de la casa», continuó IMAS.

IMAS, que es retirado retirado por la Agencia de Personal del Estado (BKN), espera que su escala comercial se desarrolle rápidamente para que pueda proporcionar ingresos adicionales. «Si esto funciona, esperamos que esto pueda pasar por encima de Indomaret», dijo.

Además del programa Mantap Sejahtera Warung, el Banco Mandiri Taspen también expande otros tipos de negocios prósperos. Una de ellas es una tienda de mantapsia en colaboración con Charoen Pokphand Indonesia (Fiesta), que presenta productos alimenticios congelados completos con instalaciones, Simantap Laundry que se asocia con Klik N Klin, proporciona negocios alternativos de servicios de lavandería modernos con el soporte de sistemas digitales y agentes constantes de los agentes estables que brindan oportunidades de retiro para abrir los servicios de paquetes de paquetes y logistics.

Con esta serie de programas, el banco Mandiri Taspen alentó a los pensionistas a seguir siendo productivos, independientes y capaces de contribuir a mejorar la economía de la comunidad circundante.