Mandela Pictures y Desert Bloom forman una asociación para cuatro películas

Indonesia Fotos de Mandela y con sede en Corea y Los Ángeles Fotos de Floración del Desierto han forjado una lista de desarrollo de cuatro películas, y el pacto se dio a conocer en la Mercado JAFF en Yogyakarta.

La asociación establece una cartera de proyectos diseñados para unir los mercados de Indonesia, Corea y Hollywood, combinando la trayectoria de Desert Bloom en éxitos de taquilla coreanos con la propiedad intelectual de Mandela y su posicionamiento en el mercado teatral más grande del sudeste asiático.

Desert Bloom está dirigida por los ejecutivos Jennice Lee, Hugh Cha y Park Hyoungjin, cuyos créditos combinados incluyen los éxitos de taquilla coreana “Exhuma” y “Along With the Gods”, junto con experiencia en Studio Dragon, Dexter Studios y Lotte Cultureworks. La operación Seúl-Los Ángeles desarrolla contenido intercultural dirigido a audiencias asiáticas y estadounidenses.

Mandela Pictures, dirigida por los hermanos Samtani (Manoj, Deepak y Lavesh), opera desde Yakarta y está ampliando su lista de títulos comerciales y de género, aprovechando su biblioteca de películas y su presencia en cines y streaming en Indonesia.

La lista inicial comprende cuatro proyectos. “Ugly Duckling” (título provisional) se está desarrollando como una coproducción entre Indonesia y Corea, descrita como una comedia dramática que examina temas de imagen, identidad y reinvención en la era de las redes sociales, dirigida al público indonesio. Dos funciones adicionales ambientadas en Indonesia adaptarán la propiedad intelectual estadounidense o coreana para los espectadores locales, reinventando propiedades existentes con entornos y elementos culturales de Indonesia. Una película de terror coreana sin título, basada en un título de Mandela sello de género recientemente lanzado BN13se está desarrollando principalmente para estrenos en cines coreanos y compradores internacionales de géneros.

«No queríamos una coproducción única, queríamos una película real», dijo el director de operaciones de Mandela Pictures, Lavesh Samtani. «Comenzando con ‘Ugly Duckling’ y un título de terror clave de nuestro sello de género, el objetivo es desarrollar historias con raíces indonesias que se sientan como en casa en Yakarta, Seúl y Los Ángeles».

«Indonesia es uno de los mercados de crecimiento más interesantes de la región», añadió Jennice Lee, directora ejecutiva de Desert Bloom Pictures. «Al combinar la propiedad intelectual y el conocimiento local de Mandela con nuestras IP y redes coreanas y de Hollywood, vemos la oportunidad de construir juntos un ecosistema de estudio transfronterizo a largo plazo».

La asociación incluye un componente de intercambio de talentos, con planes para traer escritores, directores y ejecutivos creativos coreanos para colaborar con equipos indonesios en las salas de escritores y en el set, al tiempo que se crean oportunidades para que el talento indonesio trabaje en producciones coreanas e híbridas.

Los archivos adjuntos creativos, el casting y los cronogramas de producción de los proyectos se revelarán a medida que avancen en el desarrollo.