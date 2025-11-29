Mandela Pictures presenta Slate y lanza Horror Genre Studio BN13

productora indonesia Fotos de Mandela ha revelado una nueva lista de películas y ha lanzado BN13, un estudio de género dedicado a desarrollar contenido de género y terror arraigado en el folclore y la mitología de Indonesia.

La compañía con sede en Yakarta reveló tres proyectos de largometraje que se estrenarán en los próximos dos años: “Whiskan Desa Gringsing – Whisper of Fatimah”, “Rumah Singgah” y “Painting with Blood”.

“Susurro de Gringsing Village – Susurro de Fátima” representa un hito importante como el primero Indonesia-Coproducción de terror Singapur-Malasia y la primera película de terror regional que utiliza tecnología de producción virtual. El proyecto, producido por Mandela Pictures y OMG Studios Singapore, está escrito y dirigido por Ivander Tedjasukmana y actualmente se encuentra terminando la fotografía principal. Aghniny Haque lidera el reparto, junto con Surya Saputra, Kiki Narendra, Khiva Iskak y Fatmah Nahdi. La producción se llevó a cabo en las instalaciones de producción virtual de OMG Studios en Johor Bahru, Malasia, y en Subang, Java Occidental.

“Rumah Singgah” es un drama emocional centrado en pacientes con cáncer que persiguen sus objetivos de la lista de deseos. La coproducción entre Mandela Pictures, Senara y Limelight Pictures está dirigida por Dyan Sunu Prastowo a partir de un guión de Raditya, basado en una historia de Celvin Jaya Hadi. Zara Adhisty y Devano Danendra protagonizan junto a Ciccio Manassero, Messi Gusti, Dewi Irawan y Aming.

“Lukisan Berlumur Darah” será una nueva versión del clásico de culto de terror indonesio de 1988. La coproducción entre Mandela Pictures y Relate Films será escrita y dirigida por Adriyanto Dewo, y la producción comenzará en el segundo trimestre de 2026.

El recién creado estudio BN13 se centrará en el desarrollo de propiedad intelectual basada en la investigación cultural y el folclore local, con planes de producir dos o tres proyectos de terror y género al año. La lista inicial del estudio incluye “Istana Ratu Kidul”, “Teror Gaib Satu Malam” y “Warisan Ilmu Hitam”.

“Istana Ratu Kidul” se está desarrollando como una propiedad de formato cruzado que explora la relación entre los humanos y la Reina del Mar del Sur, combinando la mitología javanesa con la narración contemporánea.

«Con esta nueva lista y el lanzamiento de BN13, queremos mostrar cómo Mandela Pictures continúa impulsando la colaboración, adoptando nuevas tecnologías y creando historias que no sólo entretienen sino que también dejan una fuerte huella emocional en el público», dijo Manoj Samtani, director ejecutivo de Mandela Pictures.

BN13 se está desarrollando en colaboración con Dienan Silmy y Sonya Laoh, con proyectos diseñados para múltiples formatos que incluyen largometrajes, series, documentales y contenido digital.