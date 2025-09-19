Manchester United sufre, Jim Ratcliffe con un helicóptero llegó a Amorim en Carrington

VIVA – Sede de entrenamiento Manchester United En Carrington, recibió un invitado especial el jueves 18 de septiembre de 2025. Sir Jim RatcliffeUno de los propietarios de clubes viene de una manera inusual: aterrizar usando un helicóptero.

Leer también: El salario de los jugadores de MU se dedució debido a no clasificarse para la Liga de Campeones



El momento inmediatamente se convirtió en un sinónimo. Porque, Ratcliffe llegó en medio de un período difícil para United. En los últimos siete partidos en todas las competiciones, los Red Devils solo ganaron una victoria. También fueron eliminados en la vergüenza de la Copa de la Liga después de perder sanciones contra Grimsby Town, el equipo de la cuarta casta.

La derrota 0-3 de Manchester City en la Premier League el pasado fin de semana agregó presión. En ese tiempo, Ruben Amorim Incluso tuve tiempo de decir si el club quería cambiar su sistema 3-4-2-1, entonces la solución era solo una: reemplazar al entrenador.

Leer también: Los hechos de los patéticos hechos de Ruben Amorim en el Manchester United



No es de extrañar que la llegada de Ratcliffe diera lugar a varias especulaciones. Algunos sospechan que la reunión fue la señal final del viaje de Amorim en Old Trafford.

Sin embargo, el rumor fue inmediatamente ignorado. Fabrizio Romano dijo que la reunión de Ratcliffe con Amorim había sido programada ante el Derby de Manchester. «Es solo una agenda interna con gerencia y personal», dijo Romano.

Leer también: Clasificación de la Premier League: Liverpool Speeding, Manchester United Frag



Amorim en sí se ve relajado. En una conferencia de prensa, incluso respondió con una broma. «Vino a ofrecerme un nuevo contrato», dijo, riendo.

Aunque bromeó, Amorim se aseguró de que Ratcliffe todavía brindara soporte completo. «Este es un proyecto a largo plazo. Ratcliffe dijo que esta es la tercera temporada. Para mí? No, este es solo el comienzo», explicó el entrenador portugués.

Ahora, United se está preparando para enfrentar al Chelsea en la Premier League. Este partido podría ser la oportunidad de Amorim de silenciar las críticas, así como demostrar que el proyecto que construyó con Ratcliffe todavía valía la pena esperar.