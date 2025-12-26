Manchester United probado por Newcastle United sin Bruno Fernandes

Mánchester, VIVA – manchester unido Se enfrentará a una dura prueba cuando reciba al Newcastle United en el partido. día del boxeo Premier League esta temporada. El duelo MU vs Newcastle es el único partido de la Premier League que se celebrará el Boxing Day, el jueves 26 de diciembre, hora local, o el sábado por la mañana WIB, 27 de diciembre de 2025 a las 03:00 WIB.

En este partido, los Diablos Rojos seguramente aparecerán sin su capitán y sin el organizador del ataque del equipo, Bruno Fernandez. El centrocampista portugués tuvo que estar de baja durante aproximadamente un mes debido a una lesión, una gran pérdida teniendo en cuenta su papel vital en el juego de MU.

Sin embargo, el técnico del Manchester United Rubén Amorim Destacó que su equipo sigue viendo este partido con optimismo. Amorim admite que el papel de Bruno es difícil de reemplazar, pero ve la ausencia del capitán como una oportunidad para que otros jugadores den un paso al frente y asuman un papel de liderazgo.

«Creo que Bruno es insustituible. Sin embargo, tenemos que mirar el lado positivo, es decir, que habrá jugadores que lo reemplacen», dijo Amorim, citado el jueves en el sitio web oficial de MU.

El técnico portugués dijo que varios jugadores tuvieron la oportunidad de parecer más dominantes cuando Bruno estuvo ausente. Según él, este momento puede ser una oportunidad para demostrar la calidad y el liderazgo de los jugadores veteranos de la plantilla de MU.

«Es una buena oportunidad para jugadores como Lisandro Martínez, Luke Shaw y todos. Así que es un buen momento para ellos», dijo Amorim.

El partido contra el Newcastle United fue la primera prueba de que el Manchester United jugó sin Bruno Fernandes en la Premier League esta temporada. Las estadísticas muestran que la ausencia de Bruno a menudo tiene un impacto significativo en el rendimiento de los Red Devils.

Desde enero de 2020, Fernandes está registrado como el jugador con más apariciones en la Premier League, concretamente 212 veces, 208 de ellas como titular. Su más cercano competidor es James Tarkowski (Everton) con 211 apariciones, todas desde el primer minuto. Durante sus seis años en MU, Bruno rara vez se lesionó y solo experimentó problemas físicos dos veces.

Los datos de la Premier League registran que MU solo obtuvo tres victorias en nueve partidos en los que Bruno no jugó. El resto acabó con un empate y cinco derrotas.