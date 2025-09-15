Manchester United Irony! Ciudad del hombre asesinado, Onana incluso triunfó en Türkiye

Manchester, Viva – Manchester United Volver a la burla después de perder un deslizamiento de tierra 0-3 de Manchester City En el Derby de Manchester en el Estadio Etihad, el domingo 14 de septiembre de 2025. Esta derrota extendió aún más el mal récord de los Red Devils al comienzo de la temporada.

Sin embargo, hay una gran ironía. Cuando Mu se desplomó, el portero al que prestaron Trabzonspor Parece extraordinario. Sí, Andre Onan Que se había convertido en un foco negativo en Old Trafford, ahora se convirtió en un héroe en Türkiye.

El debut con Trabzonspor terminó en una derrota 0-1 de Fenerbahce en Chobani Stadyumu, pero la apariencia de Onana hizo que muchas personas sacudieran la cabeza. El portero registró 8 rescate crucial e incluso fue elegido como hombre del partido.

Whoscored también dio a Onana Calificación 7.9, que es el más alto de todos los jugadores de ambos equipos.

Fans de MU: «¿Por qué es solo ahora en Jago?»

La gloriosa acción de Onana fue repentinamente viral en las redes sociales. Tus fanáticos están ocupados comparando su actuación en Trabzonspor con una apariencia menos convincente cuando están en el uniforme de los Red Devils.

«Onana Motm en Türkiye, mientras que en Inglaterra admitimos tres sin resistencia. Realmente ironía», escribió un partidario de MU en Twitter.

Otro interfaz de redes agregó una sátira picante: «Manchester United es de hecho un especialista en que los jugadores caen. Ver Onana, acaba de moverse directamente Gacor».

Algunos seguidores realmente esperan que Onana pueda continuar pareciendo consistente en Türkiye para que cuando regresara a Old Trafford, estuviera mejor preparado para compensar sus errores la temporada pasada.

Lo que está claro, el debut de Onana en Trabzonspor inmediatamente se convirtió en el centro de atención. Si continúa pareciendo, no es imposible que regrese a MU con un estado diferente: desde el chivo expiatorio hasta un salvador.