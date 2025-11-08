Manchester United empata contra Tottenham con drama de 4 goles

Londres, VIVA – manchester unido (MU) le quitó un punto al Tottenham tras empatar 2-2 en la Semana 11 primera división en. Estadio Tottenham HotspurLondres, sábado.

En este partido, los goles del Manchester United los marcaron Bryan Mbeumo y Matthijs de Ligt, mientras que los goles del Tottenham los marcaron Mathys Tel y Richarlison, según los registros de la Premier League.

Este empate significa que el Manchester United está en el séptimo lugar de la clasificación de la Premier League con 18 puntos en 11 partidos, mientras que el Tottenham está en el tercer lugar con puntos similares.

Estadísticamente, en este partido, Tottenham fue superior al Manchester United con un 55 por ciento de posesión del balón y realizó un total de 10 tiros, cuatro de los cuales fueron a portería.

De hecho, en este partido MU pudo marcar primero al entrar en el minuto 32 a través de Bryan Mbeumo tras recibir un centro de Amad Diallo por lo que el marcador cambió a 1-0.

Al entrar en la segunda parte, Tottenham aumentó la intensidad de sus ataques y tuvo una oportunidad a través del disparo de Cristian Romero que fue detenido por el portero del MU, Senne Lammens.

Luego fue el turno de Joao Palhinha de representar una amenaza para la defensa del MU, pero nuevamente la oportunidad del Tottenham fue frustrada por Lammens.

Tottenham finalmente pudo igualar en el minuto 84 después de que un pase de Destiny Udogie se convirtiera en gol mediante un disparo de Mathys Tel, por lo que el marcador cambió a 1-1.

Las Lily Whites tomaron la delantera cuando entraron en la prórroga de la segunda mitad después de crear con éxito un gol gracias a la acción de Richarlison y hacer que el marcador cambiara a 2-1 en el minuto 90+1.

Bryan Mbeumo, jugador del Manchester United. Foto : Instagram @manchesterunited

A pesar de que estaban detrás, MU pudo empatar en el minuto 90+6 después de que un pase de Bruno Fernandes fuera recibido por el disparo de Matthijs de Ligt, por lo que el marcador cambió a 2-2.

A continuación, Tottenham y Manchester United intentaron buscar el gol de la victoria, pero hasta que finalizó el partido el marcador se mantuvo 2-2 para ambos equipos. (Hormiga)