Manchester City y Aston Villa Pepet Arsenal

Inglaterra, VIVA – ciudad de manchester Y Villa Aston quédate fuerte Arsenal en lo más alto de la clasificación primera división 2025/2026 después de finalizar la jornada 16 con una victoria.

El City consiguió tres puntos importantes en Selhurst Park ante el anfitrión Crystal Palace, el domingo (14/12), con un marcador de 3-0. La victoria del City se logró gracias a dos goles de Erling Haaland y un gol de Phil Foden.

Villa también ganó con tres goles. Jugando fuera de casa en el Estadio Olímpico de Londres, logró humillar al anfitrión West Ham United con un marcador de 3-2, después de estar un gol por detrás cuando el partido sólo llevaba 29 segundos.

En el partido anterior, el Arsenal venció al Wolverhampton por 2-1 en el Emirates Stadium, mediante dos goles en propia meta del equipo visitante.

Las tres victorias logradas por Arsenal, City y Villa mantuvieron sin cambios los tres primeros puestos de la clasificación de la Premier League. El Arsenal se mantiene en cabeza con 36 puntos, mientras que el City y Villa se acercan a los Gunners en segunda y tercera posición con 34 puntos y 33 puntos.

Un cambio de posición en la clasificación se produjo entre los cuatro primeros, cuando el Chelsea superó al Palace después de vencer al Everton por 2-0 en Stamford Bridge. Esta fue la primera victoria de los Blues después de dos empates y dos derrotas en los cuatro partidos anteriores. En cuarta posición, el Chelsea ha acumulado 28 puntos, dos puntos por delante del Palace, que ocupa la quinta posición.

En otros partidos, el Liverpool, campeón defensor, continuó su tendencia positiva después de llevarse a casa tres puntos de San Siro cuando jugó su partido de la Liga de Campeones contra el Inter de Milán la semana pasada.

En la jornada 16 de la liga, los Reds vencieron al Brighton & Hove Albion por 2-0 en Anfield, con Mohamed Salah dando una asistencia a Hugo Ekitike, que marcó dos goles. Esta victoria llevó al Liverpool a la sexta posición con 26 puntos, sumando los mismos puntos que el Sunderland en la séptima posición.

Mientras tanto, la Semana 16 del partido de la Premier League finalizará el martes (16/12) por la mañana después del partido entre Manchester United y Bournemouth en Old Trafford a las 03:00 WIB. (Hormiga)