Manchester City y AC Milan Tumbang, Barcelona ganó dramáticamente

Yakarta, Viva – Una serie de partidos interesantes de la competencia de fútbol superior europea hasta la Super League Indonesia se celebraron anoche hasta temprano esta mañana. Se crearon varias sorpresas, que van desde la derrota Manchester City en la Premier League, hasta AC Milán que es derrotado de CremaNese en la Serie A. Mientras tanto, Barcelona logró lograr una victoria dramática en Laliga.
Siguiente Resultados completos del partido Fútbol anoche:
Super League Indonesia
- PERSIJA JAKARTA 1-1 Malut United
- PSBS BIAK 2-2 PERSIS Solo
- Persebaya Surabaya 5-2 Bali United
Persebaya parecía poderosa con una gran victoria sobre Bali United, mientras que Persija y PSBS solo pudieron lograr un empate en casa.
Liga Premier
- Manchester City 0-2 Tottenham Hotspur
- Brentford 1-0 Aston Villa
- Bournemouth 1-0 Wolverhampton Wanderers
- Burnley 2-0 Sunderland
- Arsenal 5-0 Leeds United
Lo más destacado: Man City vs Tottenham
El campeón defensor de la Premier League, Manchester City, debe tragarse una sorprendente derrota en el estadio Etihad. Tottenham parecía disciplinado y efectivo, anotando dos goles a través de un contraataque rápido. Este resultado se convirtió en una alarma para Pep Guardiola porque City no pudo mostrar dominio en el hogar.
Ligue 1
- Marsella 5-2 París FC
- Bonito 3-1 auxerre
- Lyon 3-0 Metz
Marsella mostró dominio con una victoria de deslizamiento de tierra, seguido de Lyon, quien también parecía convincente en casa.
Bundesliga
- Eintracht Frankfurt 4-1 Werder Bremen
- Unión Berlín 2-1 Stuttgart
- Heidenheim 1-3 Wolfsburg
- Leverkusen 1-2 Hoffenheim
- Friburgo 1-3 Augsburgo
- San Pauli 3-3 Borussia Dortmund
Dortmund tuvo que estar satisfecho de compartir números después de estar detenido en el sorteo de San Pauli en un emocionante partido de seis goles.
Serie A
- Génova 0-0 Lecce
- Sassuolo 0-2 Nápoles
- AC Milán 1-2 Cremonese
- Como Roma 1-0 Bolonia
Lo más destacado: AC Milan vs Cremonese
AC Milan volvió a caer en la Serie A después de perder 1-2 ante Cremonese en el San Siro. El Rossoneri en realidad dominó el juego, pero la frágil línea de fondo los hizo concedir dos veces. Esta derrota hizo que Milán fuera aún más atrasado en el Scudetto Hunt.
Laliga
- Mallorca 1-1 Celta Vigo
- Atlético de Madrid 1-1 Elche
- Levante 2-3 Barcelona
Lo más destacado: Levante vs Barcelona
Barcelona debe trabajar duro antes de garantizar una victoria dramática sobre Levante. Dejados primero, el Blaugrana se levantó y se aseguró de que los puntos estuvieran llenos a través de un gol decisivo en los últimos minutos. Estos resultados mantienen la tendencia positiva de Barcelona en la competencia superior de Laliga.
