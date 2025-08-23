Manchester City y AC Milan Tumbang, Barcelona ganó dramáticamente


Domingo 24 de agosto de 2025 – 06:12 Wib

Yakarta, Viva – Una serie de partidos interesantes de la competencia de fútbol superior europea hasta la Super League Indonesia se celebraron anoche hasta temprano esta mañana. Se crearon varias sorpresas, que van desde la derrota Manchester City en la Premier League, hasta AC Milán que es derrotado de CremaNese en la Serie A. Mientras tanto, Barcelona logró lograr una victoria dramática en Laliga.

Leer también:

Emil Audero Brilian, Cremonese Permalukan AC Milan en el San Siro

Siguiente Resultados completos del partido Fútbol anoche:

Super League Indonesia

Leer también:

La confesión de Guardiola después de Manchester City fue derrotada por Tottenham

  • PERSIJA JAKARTA 1-1 Malut United
  • PSBS BIAK 2-2 PERSIS Solo
  • Persebaya Surabaya 5-2 Bali United

Persebaya parecía poderosa con una gran victoria sobre Bali United, mientras que Persija y PSBS solo pudieron lograr un empate en casa.

Leer también:

Financiero crítico, Barcelona lanzó a los jugadores favoritos Hansi Flick

Liga Premier

  • Manchester City 0-2 Tottenham Hotspur
  • Brentford 1-0 Aston Villa
  • Bournemouth 1-0 Wolverhampton Wanderers
  • Burnley 2-0 Sunderland
  • Arsenal 5-0 Leeds United

Lo más destacado: Man City vs Tottenham
El campeón defensor de la Premier League, Manchester City, debe tragarse una sorprendente derrota en el estadio Etihad. Tottenham parecía disciplinado y efectivo, anotando dos goles a través de un contraataque rápido. Este resultado se convirtió en una alarma para Pep Guardiola porque City no pudo mostrar dominio en el hogar.

Ligue 1

  • Marsella 5-2 París FC
  • Bonito 3-1 auxerre
  • Lyon 3-0 Metz

Marsella mostró dominio con una victoria de deslizamiento de tierra, seguido de Lyon, quien también parecía convincente en casa.

Bundesliga

  • Eintracht Frankfurt 4-1 Werder Bremen
  • Unión Berlín 2-1 Stuttgart
  • Heidenheim 1-3 Wolfsburg
  • Leverkusen 1-2 Hoffenheim
  • Friburgo 1-3 Augsburgo
  • San Pauli 3-3 Borussia Dortmund

Dortmund tuvo que estar satisfecho de compartir números después de estar detenido en el sorteo de San Pauli en un emocionante partido de seis goles.

Serie A

  • Génova 0-0 Lecce
  • Sassuolo 0-2 Nápoles
  • AC Milán 1-2 Cremonese
  • Como Roma 1-0 Bolonia

Lo más destacado: AC Milan vs Cremonese
AC Milan volvió a caer en la Serie A después de perder 1-2 ante Cremonese en el San Siro. El Rossoneri en realidad dominó el juego, pero la frágil línea de fondo los hizo concedir dos veces. Esta derrota hizo que Milán fuera aún más atrasado en el Scudetto Hunt.

Laliga

  • Mallorca 1-1 Celta Vigo
  • Atlético de Madrid 1-1 Elche
  • Levante 2-3 Barcelona

Lo más destacado: Levante vs Barcelona
Barcelona debe trabajar duro antes de garantizar una victoria dramática sobre Levante. Dejados primero, el Blaugrana se levantó y se aseguró de que los puntos estuvieran llenos a través de un gol decisivo en los últimos minutos. Estos resultados mantienen la tendencia positiva de Barcelona en la competencia superior de Laliga.

Página siguiente

Lo más destacado: Man City vs Tottenhamjuara Murvived Premier League, Manchester City, debe tragarse una derrota sorprendente en el estadio Etihad. Tottenham parecía disciplinado y efectivo, anotando dos goles a través de un contraataque rápido. Este resultado se convirtió en una alarma para Pep Guardiola porque City no pudo mostrar dominio en el hogar.

Página siguiente





Fuente

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí